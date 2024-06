Ricardo Centurión explicó el motivo de su desaparición y pidió una nueva chance en el fútbol

El presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, denunció en La Red este miércoles que Ricardo Centurión estaba desaparecido y que hacía 10 días que no contestaba el teléfono. La noticia conmocionó al fútbol, pero horas más tarde se supo que el jugador estaba bien, pero alejado del club de Liniers.

“No sabemos nada de Centurión. Ricardo desapareció de un día para el otro. Estamos muy preocupados y lo estamos intentando ubicar por Google Maps“, fue la alarmante frase del mandatario de Vélez por la noche.

A pesar de que se conoció que el habilidoso futbolista surgido de Racing estaba bien, no se conocieron mayores detalles hasta ahora. Su exrepresentante Eduardo Rossetto, compartió lo que le dijo Centu y aportó tranquilidad a todos los que estaban pendientes de su caso.

“Hablé con Centurión, está mejor de lo que yo pensaba. Por momentos, tiene lucidez. Lo quiero mucho y no puedo ser peyorativo, ni que esto se tome como una calificación que si uno la ve por otro lado. Sorprende la claridad, dice verdades como poca gente en la sociedad, capaz de asumir las propias culpas“, explicó Rossetto en ESPN.

Y se extendió al compartir la palabra del jugador: “Tordi, te voy a decir la verdad, no me porté como te portás vos. Pero no es que hice demasiados desastres. Después, qué querés que te diga, Vélez tiene razón. El presidente y el técnico se portaron impecable. No es que reclamo otra chance, porque pueden decir que la desaproveché. Pero hoy tengo ganas de vuelta y estoy bien“.

“Centurión textualmente me dijo: ‘no sé porqué desaparecí estos días. Hay veces que se me vuela el balero un poco, pero estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fíjate qué podés hacer por mi“, completó el agente.

La situación de Centurión en Vélez

A pesar de que el Fortín siempre se puso a disposición para darle oportunidades y recuperar su innegable talento para jugar al fútbol, sus chances parecen haber terminado. De todas formas, su contrato con el club está vigente hasta fin de año, por lo que aún el de Avellaneda está ligado a la institución.

En lo que va de este 2024 no afrontó ningún partido y los de Liniers tampoco pudieron levantar su nivel al enviarlo a préstamo a San Lorenzo y Barracas Central, en dónde solo disputó 22 encuentros entre ambos ciclos.

