"Paradójicamente" Viotti pidió apostar al sacrificio y al trabajo

En oportunidades resulta entre raro y gracioso escuchar a los políticos. Hablando realmente son una maravilla, pareciera que se la saben toda, pero cuando sus palabras las ponemos en la práctica, es ahí en donde hacen agua. Son muy pocos los políticos que tienen algún tipo de experiencia laboral, casi ninguno sabe lo que es tener un empleado o pagar un monotributo, ni que hablar cuando la obligación es hacer frente a los gastos fijos que cualquier empresa, por más pequeña que sea tiene. Es por ello que cuando se suben a un pupitre y comienzan a dar lecciones de vida en lo que se refiere a la economía o al aspecto laboral, y lo hacen con una admirable convicción como si realmente supieran algo, uno no tiene otra cosa, en resguardo de su salud, que solamente reírse y tomarlo como lo que son: políticos. Leonardo Viotti de trabajo sabe poco y nada, el 99% de su vida laboral la paso en el Estado, cobrando un sueldo del Estado, percibiendo el aguinaldo del Estado y teniendo los aportes jubilatorios que le hace el Estado. No sabe lo que significa tener que hacer frente al pago de sueldos y de otras obligaciones que cualquier empresa tiene que hacer en esta Argentina casi invivible. Por ello resulta algo "paradójico" escucharlo dar lecciones de vida, pero así son los políticos, no nos debe sorprender.

El intendente Leonardo Viotti estuvo presente en el acto de apertura del “4.º Seminario Internacional de Lechería, Sustentabilidad y Sostenibilidad” que se realizó en el Pabellón de Industrias de la Sociedad Rural, entidad organizadora con el acompañamiento del Gobierno Municipal de Rafaela y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, entre otras instituciones.



De la actividad formaron parte el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Allassia; la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf; el director nacional de Lechería, Sebastián Alconada; el director provincial de Lechería, Carlos de Lorenzi y la coordinadora del seminario e integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural, Norma Bessone, entre otras autoridades y representantes de sectores de la producción.

Al hacer uso de la palabra, Leonardo Viotti afirmó: “Los estados tenemos que estar junto a quienes producen, junto a quienes trabajan, a quienes apuestan a un país diferente”. El intendente invitó a “comprometernos, día a día, a apuntalar lo que ha hecho fuerte a este país: el trabajo y el esfuerzo”.

El mandatario mencionó que la lechería es una de las bases de nuestra historia y consideró que "tiene presente y tiene futuro en ese país que debemos construir entre todos”.

Viotti remarcó que “estamos en el corazón de la cuenca lechera” y afirmó que Santa Fe produce el 35 % del total de la leche que se produce en el país”, al tiempo que consideró que “podemos crecer y podemos dar mucho más a un mundo que nos necesita porque es un mundo que demanda alimentos. Nosotros tenemos todas las condiciones necesarias para insertarnos en ese mundo y aprovechar esa necesidad para crecer como país”.

El titular del Ejecutivo local reiteró que para consolidarnos como país nuestra base sólida debe ser buscada por los caminos del trabajo, el esfuerzo y la educación. “Debemos actuar de manera mancomunada el Estado, las instituciones y la producción”.



En esa línea, Leonardo Viotti fue concluyente al subrayar que para llegar a los objetivos “aquel que no apuesta al trabajo, se quede en el camino porque es la forma posible para sacar adelante este país y lo sabemos en esta zona”.

Promover el desarrollo integral de la producción

Por su parte, Leonardo Alassia, expresó que “este seminario se celebra con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible de toda la cadena productiva. Nuestro compromiso es promover acciones concretas que impulsen la colaboración y el compromiso de todos los actores del sector”.

“Desde este escenario, queremos difundir prácticas innovadoras y estrategias eficientes que favorezcan el desarrollo concreto e integral de la producción lechera del país”, manifestó.

Alassia dijo: “Queremos retomar las líneas de trabajo realizadas en misiones anteriores y, de la misma manera, dar continuidad a las propuestas que surjan desde la presente misión”.