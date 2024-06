“Renunciá Demichelis”: los carteles que aparecieron en la cancha de River tras la derrota ante Riestra

River cayó por 2 a 0 ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza y acumuló su segunda derrota en la Liga Profesional fuera del Estadio Monumental. Los hinchas del Millonario estallaron en las redes sociales contra algunos jugadores puntuales -Leandro González Pirez, Pablo Solari y Enzo Díaz- pero el que más críticas recibió fue Martín Demichelis, tanto por su planteo inicial, como por los cambios y también por el andar general del equipo.

En esta oportunidad, el enojo contra el entrenador no quedó solamente en las redes sociales, sino que se hizo presente en el Estadio Monumental. Como cada jueves a la tarde, el club tuvo sus puertas abiertas y a la altura del hall central -en el cual se están realizando obras- aparecieron decenas de panfletos con un mensaje claro: “Renunciá Demichelis”.

Demichelis, entre silbidos y aplausos en los últimos partidos

Cada vez que la voz del estadio anuncia las alineaciones de los equipos, el Monumental funciona casi como si se tratase del Coliseo en la antigua Roma: sube y baja el pulgar con aplausos o silbidos. Generalmente, los jugadores son todos aplaudidos -salvo casos como los de Palavecino y Herrera- pero Demichelis tuvo sus aplausos y también sus silbatinas contundentes, lo que resultó curioso es que alternaron la aprobación y la reprobación.

¿Hay chances que Martín Demichelis renuncie como entrenador de River?

Que Martín Demichelis renuncie es casi imposible. El entrenador sabe que cuenta con el respaldo de la dirigencia en su totalidad y, salvo que el DT lo decida, se quedará hasta que finalice el mandato de Jorge Brito, en diciembre de 2025. Habrá que ver qué sucede en el próximo encuentro entre los hinchas y Demichelis, se espera que sea a mediados de julio en los amistosos, a disputarse en el Monumental, ante Olimpia y Millonarios.

¿Qué le reclama el hincha de River a Demichelis?

Los cuestionamientos al entrenador, que lleva tres títulos en un año y medio, pasan por el rendimiento del equipo. Hace tiempo que River no convence desde el juego, es cierto que puede ganar ante rivales menores casi sin despeinarse, pero la realidad es que, en los partidos ante equipos más fuertes, la respuesta lejos está de ser la ideal. Por otro lado, los cambios que hace no suelen ser del agrado de los hinchas y otro factor que no gusta es la manera de comunicar que tiene, suele ser moneda corriente leer que Martín Demichelis se maneja con cierta soberbia.

Fuente: bolavip