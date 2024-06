Milei a los españoles: "No dejen que el socialismo les arruine la vida"

A la segunda llegó el encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Javier Milei en la Puerta del Sol, con salida al balcón incluida ante la ovación de un grupo de argentinos reunidos en la plaza, donde se oficializó ayer la entente de ambos contra «el daño y la decadencia que causa el socialismo». Y lo ha hecho en un ambiente de entendimiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el mandatario argentino, con una sola mención directa a Pedro Sánchez, tras la imposición de la Medalla Internacional de la región, la firma en el libro de honor y una comparecencia conjunta sin preguntas de los 70 medios de comunicación nacionales e internacionales que estaban acreditados en el acto.

La primera intervención corrió a cargo de la presidenta regional que aseguró que es «un auténtico honor» la presencia del dirigente argentino en la capital española porque ambos comparten la intención de situar la «economía social de mercado en el centro» y «la libertad y la vida como los dos bienes más preciados del hombre» frente al «colectivismo empobrecedor», «la cultura de la subvención para crear redes clientelares» y «el voto cautivo» de las políticas socialistas. «La defensa de la libertad siempre merece la pena por muchas amenazas que reciba y se defiende ejerciéndola. Por eso recibes la medalla de la Comunidad de Madrid», indicó la dirigente popular.

Por su parte, Milei defendió que la unión con Isabel Díaz Ayuso, la única política española con quien ha mantenido encuentro, está basada en posicionarse contra el «monstruo de la Justicia social», «el socialismo empobrecedor» y «el populismo violento» que «no duda incluso en asesinar», cifrando en «cien millones» los muertos de esta ideología sin dar más detalle. «Nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar. Quiero alertarles sobre los riesgos de este modelo, no es necesario llegar a una situación tan extrema [como la de Argentina], es necesario evitarse todos estos dolores [...] Voy viendo Madrid tan hermoso, no dejen que el socialismo les arruine la vida», remarcó el mandatario latinoamericano.

Hasta ese momento no se había producido ni una sola mención al Gobierno español ni a Pedro Sánchez, pero fue precisamente Milei, tras anunciar una ley para convertir en «delito de lesa humanidad» la emisión de dinero en su país, quien se encargó de introducir al líder del PSOE en la Puerta del Sol, señalando que Pedro Sánchez «o no entiende mucho de Economía o le gusta mucho el Estado» porque, a su juicio, «la Justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta porque a unos les quita y a otros les da» y está precedida de «un robo», como ha calificado el pago de impuestos.

"QUIEN QUIERA ENTENDER, QUE ENTIENDA"

«[Los dirigentes socialistas] suelen enarbolar cuestiones nobles pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada, siempre hay filtraciones. Bastiat siempre hablaba de las porosas manos de los políticos, quizás no es la de un político directamente, es la de un hermano, una pareja o quien fuera; el que quiera entender, que entienda», concluyó el presidente.

Ayuso y Milei también confluyeron en su defensa del «liberalismo» frente a aquellos, según la visión de la presidente regional, que «odian por encima de todo la libertad, la libertad de expresión, la cultura libre, al autónomo o la propiedad privada» y «no dudan en tomar decisiones arbitrarias o matar cualquier incentivo con impuestos voraces». «Hágannos caso, venimos del futuro, nos dicen millones de argentinos en las calles de Madrid. Y cubanos, venezolanos y ciudadanos de Europa del Este», aseveró sin una sola alusión directa al Palacio de La Moncloa.

No obstante, sí se produjeron algunos declaraciones de la dirigente popular con un marcado acento que apuntaba al Gobierno. «Argentina y España, y especialmente aquí en Madrid, tenemos mucho en común: compartimos un idioma, una cultura, una historia, y miles de personas que cada año van y vuelven para encontrarse con los suyos, hacer negocios, turismo... Y así ha sido durante siglos entre estas dos naciones hermanas. Pero hay algo que también compartimos, que está cambiando y cambiará muchas cosas: no nos conformamos con lo que hay, sin más. Y ambos sabemos que todo puede y debe ir a mejor», destacó la presidenta regional, que llamó a reivindicar «una gran alianza de todas las democracias liberales a los dos lados del Atlántico» contra «los proyectos liberticidas que están arruinando naciones enteras». «Todos comenzaron por el asalto a la separación de poderes y la justicia. Anteponiendo lo que llaman democracia popular a la ley. Es decir, la ley de la selva, del más fuerte», afirmó la dirigente popular en plena crisis diplomática entre ambos países.

Javier Milei, que fue recibido en la tarde de ayer, a su llegada a la Real Casa de Correos en su único acto político por los nueve consejeros del Gobierno regional, además de la presidenta, es el quinto mandatario en recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid junto a Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Juan Guaidó, ex presidente de la Asamblea de Venezuela; Apostolos Tzitzikostas, ex presidente del Comité Europeo de las Regiones, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, el único que no ha sido aún recibido en la Puerta del Sol.

Además este evento se encuadra en el afán de internacionalizar su acción de Gobierno que ha emprendido la presidenta de la Comunidad de Madrid en los últimos meses con viajes a Chile, Londres, Nueva York o Auschwitz. Precisamente ayer su equipo de prensa también hizo público un nuevo viaje a Alemania, que se extenderá el próximo lunes y martes, para reunirse con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, justamente en la jornada en que su pareja, Alberto González Amador, está llamado a declarar por el caso de fraude fiscal que se le imputa por sus negocios sanitarios en los ejercicios 2020 y 2021.

*Para El Mundo por Pablo R. Roces