Violación grupal: termina el juicio al último acusado, la víctima se suicidó

Paula Martínez tenía 18 años cuando fue violada por al menos cinco jóvenes en 2016 después de una fiesta. La víctima, a los 23 años, el 26 de diciembre de 2021, se quitó la vida. Tenía tres hijos.

Cuatro hombres fueron condenados con penas de hasta 20 años de prisión en el primer juicio. El quinto acusado estuvo prófugo hasta 2022. Mauro Nair Goncalves este viernes un jurado popular dirá si es culpable o inocente.

"Espero Justicia para que mi hija descanse en paz y nuestra familia pueda continuar una vida digna. Los niños principalmente y que dejen de correr peligro", dice a Cronica.com.ar Sandra Zapata la mamá de la víctima que nunca dejó de buscar a los culpables.

"Mi hija fue abusada en grupo por más de cinco individuos, de los cuáles cuatro ya fueron condenados a 19 y 20 años de prisión. Y durante ese juicio fue que apareció Goncalves que empezó a ser juzgado el lunes", relata la mamá que enfrentó los juicios sin su hija.

"Es muy duro este momento realmente y sinceramente se siente a que te operan a corazón abierto sin anestesia. Da mucho asco tener que verle la cara al peor de todos, estoy muy cuidada en el juzgado y tengo a mi abogado Gonzalo Peydro, me acompaña quien coordina a los profesionales que me asisten Romina Doncel de Fundación Micaela, ACCO ( Asociación Contra el Crimen Organizado) y también personas muy queridas de Ministerio de Justicia de Nación y de provincia", relata Sandra.

"Lo que espero es que haya una Justicia real para mi hija, que se limpie su nombre ya que la quieren hacer quedar como la peor. Atacan sin escrúpulos son chacales, Goncalves, su abogado y los cuatro condenados. Además hay un sexto ADN NN de cual me archivaron la causa pero yo denuncie y solicité que la desarchiven", sostiene la mamá que camina los pasillos de Tribunales buscando Justicia.



Ante la pregunta de si sigue recibiendo amenazas, dice: "Me siguen hostigando por las redes haciendo comunicados de prensa y en la puerta del Tribunal están todos los familiares de los cuatro condenados y de Goncalves gritando, insultando, amenazando".

"Todo, todo, todo que hice fue luchar desde que la abusaron estos individuos por 5 años por mantenerla a mi lado con vida pero no pude. Extraño su compañía, su risa, olerla, escuchar 'ma vení a tomar mates'. La extraño todo el tiempo", dice la mamá y se quiebra.

"Los dos nenes están con su papá Matías y la nena está con mi papá Ramón y con su mujer Cecilia que para ellos es todo", relata Sandra que tiene hijos chicos también.

"Hay una causa por causales de muerte en donde se investiga si fue suicidio o la mataron. Yo creo que la mataron pero esa causa no avanza", afirma.

El juicio

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 , Zurzolo Suárez, el fiscal de juicio es Marcelo Selier y la defensa está a cargo del abogado Guillermo Baqué. Será el jurado popular quien defina si el acusado es culpable o inocente. De ser hallado responsable el juez pondrá la pena.

En el primer debate fueron condenados Diego Domínguez a 20 años de prisión, agravado por ser exfuncionario público (Guardia Comunal de Florencio Varela), Gonzalo Sandoval, Gustavo Carbonel y Guillermo Chávez fueron sentenciados a 19 años de cárcel. Fue a fines de junio del 2022 y la setencia fue dictada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Quilmes, Alberto Ojeda, Andrea Calaza y Pablo Pérez Marcote.



Goncalves seguía prófugo. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires había ofrecido una recompensa de 4 millones de pesos para quien lo encontrara o aportara datos de su paradero. Lo detuvieron en 2022.

Los hechos

Todo ocurrió el 9 de diciembre del 2016. Paula fue a una fiesta a la que había sido invitada por una conocida del barrio. No quería ir, pero le insistieron y fue. Según declaró pasada la medianoche un chico le ofreció una bebida y perdió la conciencia.

Cuando despertó, se dio cuenta de que había sido llevada otro lugar y violada.

La primera fiscal no le creyó pero eso no hizo que no siiguera adelante hasta que fue escuchada. Recibió constantes amenazas y amedrentamientos y antes de llegar al primer juicio se quitó la vida.

