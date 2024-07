Cuál es el perfil de postulantes a los créditos hipotecarios Nido

La cifra de 20 mil inscriptos en el programa de Créditos Nido, en apenas diez días, deja en evidencia que la búsqueda de una vivienda propia o la voluntad de ampliar la que ya se tiene está presente en todos los rincones de la provincia de Santa Fe. Al menos esa conclusión se desprende del relevamiento que viene realizando el gobierno santafesino desde que el 4 de julio anunció el programa, junto al Banco Municipal de Rosario y la Municipalidad de la ciudad del sur.

Este martes, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, repasó algunos datos que permiten acercarse aún más al perfil de interesados en este programa que apunta a un sector de ingresos medios.

De los datos relevados hasta el momento, se tiene que el 70 % está interesado en construir o comprar una vivienda, mientras que el resto demanda el crédito para hacer una ampliación estructural.

Casi no hay diferencias por género entre quienes aspiran a esta línea: 10.240 son varones, 9766 mujeres y 7, no binarios.

La mayor demanda se ubica entre personas entre 30 y 40 años, pero si se suma la franja de 20 a 30 ambas componen el 66 % de interesados en alguna modalidad de crédito.

El acceso a estas líneas está directamente relacionado con el nivel de ingresos: en ese sentido, se anotaron 5150 monotributistas, 4454 autónomos, y 9651 empleados públicos y privados, en relación de dependencia (48,22 %). Hay también 758 jubilados.

El ingreso, que puede ser propio, del grupo familiar o el que se logre con el aporte de familiares hasta tercer grado de consanguinidad, va a establecer el monto de acceso al crédito: "A partir de un ingreso cercano al millón y medio de pesos se puede postular a 50 millones", ejemplificó el ministro. De la misma manera, para 100 millones de crédito (que es el máximo y tiene 20 años para devolución) habrá que demostrar un ingreso salarial de 3 millones.

En ningún caso, la cuota podrá superar el 25 % de ese ingreso.

Territorial

En todo momento, se destaca la llegada del programa a todo el territorio provincial, dado que los Créditos Nido son para todos los departamentos.

No obstante y por una cuestión de densidad poblacional, la mayor cantidad de inscriptos son de Rosario (8001) y La Capital (4339), pero se anotaron interesados de toda la provincia; luego, "cada departamento tiene un cupo en función de la población". Ese es el cupo que se pondrá en juego el 7 de agosto, quinto día hábil del próximo mes, cuando se realice el sorteo de los primeros 250 créditos Nido.

El primer "corte" de inscriptos operará el 31 de julio y quienes no resulten sorteados seguirán integrando el registro de postulantes aptos. ¿Qué condiciones definen esa aptitud? Que los inscriptos hayan superado las exigencias del Banco Central para ser sujetos de crédito, no tener mala conducta financiera ni deudas pendientes, tener los ingresos que se requieren y no contar con otra vivienda ni con una unidad provincial o nacional.

"Esta es una política permanente destinada a dar a los sectores medios la posibilidad de acceder a la vivienda propia. Iniciamos este proceso y encontramos una alianza estratégica con el Banco Municipal de Rosario y la Municipalidad de Rosario", explicó el ministro, quien destacó otro dato que surge de las inscripciones registradas: un tercio de los interesados en el crédito habita una vivienda alquilada.

Condiciones

Las condiciones de financiación constituyen una de las ventajas más destacadas para la administración provincial. Es que la cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente "la más baja del sistema financiero de la Argentina".

"Esperamos que la inflación no nos haga estragos en este crédito, porque UVA es una unidad de valor atada a este indicador", confió Enrico.

Los fondos son aportados por la provincia al Banco Municipal de Rosario, que los multiplica para crédito. "El convenio con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y la entidad bancaria es un aporte de 8000 millones de pesos hasta fin de año. Esos aportes se convierten en 60 mil millones que es lo que el banco tiene que prestar".

En cuanto a la manera en que el crédito llega a manos de la persona interesada, se tiene que "si es para construcción es necesario tener el terreno sobre el cual el banco hace la hipoteca y desembolsa 33 % al inicio de la obra, otro porcentaje similar con el 80 % de avance y el resto cuando este se completa.

Si el crédito es para compra, el importe se adjudica de una vez y la devolución se hará en un plazo máximo de 20 años para el caso de que se hayan tomado 100 millones de pesos.

Si es para terminación, el monto es de 35 millones como máximo; no hay hipoteca pero si garantía y plazo hasta en 60 cuotas.

"No teníamos un programa para este sector (con ingresos). En Santa Fe hay personas anotadas desde hace 28 años esperando el sorteo de una vivienda". "La proyección del gobierno es que este sea un canal de acceso permanente a la vivienda propia", cerró Enrico.

