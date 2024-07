Favio Posca fue contundente en "Almorzando con Juana": "No vuelvo más..."

Si hay un líder del standup en nuestro país es Favio Posca, el artista estuvo como invitado en "Almorzando con Juana", programa seguido a "La noche de Mirtha", donde Mirtha Legrand apuntó contra Shakirapor su show en la Copa América 2024. En ese contexto, el multifacético actor fue contundente y dejó a todos sorprendido.

Durante una charla con Juana Viale, Posca contó lo que vivió durante la pandemia del COVID-19: "Estaba sin chispa, como que se me había ido la pasión por completo y estaba decidiendo no volver a hacer teatro. Hubo un click de decir ‘no vuelvo al teatro'. Esto empezó antes de la pandemia, a mí me paró eso. En un punto me vino bien porque me pregunté dónde estaba parado. Toda la vida así, sin dormir, giras".

"La mente siempre quiere un por qué, siempre está atenta a todos. La mente te dice que después vas a volver, que estás cansado. Era como una saturación real de lo que yo había construido como persona. No quería volver al teatro porque no me encontraba, no sabía quién era yo realmente. Siempre fui un salvaje, siempre supe qué hacer arriba de las tablas", siguió Favio, que tiempo atrás contó cómo lo ayudó el teatro para cuidar su salud mental.

Luego, Favio continuó desarrollando el motivo de su desgano laboral: "Lo loco es que no estaba deprimido, pero me hablaban del teatro y decía que no volvía. No sabía a qué me iba a dedicar… Fue un momento que duró dos o tres años. Nunca me desesperé, me dejé llevar por la ola. Siempre fui muy honesto conmigo, no soy un artista que labura por la guita y nada más. Me pasó algo muy loco, yo estaba feliz".

"Había decidido no volver, dije ‘no vuelvo más’. Mi hija me invitó a Berlín a ver una banda… era un templo gigante. No sé que me pasó que cuando terminaron de tocar me puse a llorar. No sé por qué. Me escondía… Se me caían las lágrimas y no podía parar, fue el armónico que me pegó. De a poco empecé a volver, empecé a dejarme seducir por mis canciones, por mis textos. Ahí dije ‘vuelvo'", concluyó el actor.

Fuente: Infobae