El Gobierno nacional le contestó a Nicolás Maduro: «Es un dictador imbécil»

El vocero presidencial del Gobierno, Manuel Adorni, se hizo eco de las declaraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, sobre Javier Milei y respondió con severidad. «Hay que recordar que Maduro es un personaje que se ha transformado, o que siempre ha sido, un dictador. Para nosotros, las palabras de un dictador no ameritan análisis», disparó el vocero.

A pocos días de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro apareció en un nuevo acto de campaña. Además de sus muchas criticas a la oposición venezolana, Maduro aprovechó y volvió a apuntar contra su par argentino, Javier Milei, con quien ya cruzó agravios en repetidas ocasiones. En el reciente acto, Maduro dijo: «Ese Milei es uno de esos extremistas. Yo dije la verdad, es un mal parido nazi fascista«.

El venezolano también utilizó la oportunidad para criticar el plan del gobierno argentino: «¿Quien que ocurra en Venezuela el desastre social que ocurre en la Argentina de Milei? Un presidente que le pasa la motosierra a los trabajadores, que entregó las Malvinas». El gobierno argentino no hizo esperar mucho su respuesta. En su habitual conferencia matutina, Manuel Adorni afirmó: «Las palabras de un dictador no tienen peso porque vienen de alguien con los valores éticos y morales trastocados».

«Lo que pueda decir Maduro, un dictador, o un imbécil, como lo es Maduro no nos preocupa. Nos preocupa por el pueblo venezolano y que no haya democracia en Venezuela. Pero al final del día no son más que las palabras de un dictador», finiquitó el vocero. Antes del acto de campaña de Maduro, Argentina había vuelto a reclamar por la crisis democrática en Venezuela.

Argentina volvió a denunciar a Venezuela

El viernes, Argentina pidió a al Corte Penal Internacional reincorporarse a la denuncia por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Nicolás Maduro. «Esta decisión responde a las acciones y postura que el Gobierno argentino adopta desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de los derechos humanos y la situación política de Venezuela. Argentina continuará pidiendo por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de la libertad y democracia en el país», manifestó la Cancillería Argentina en un comunicado.

