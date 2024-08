Macri le pegó a Pullaro y pide más cargos: "Son bravos los radicales"

Tras el acto en La Boca, el ex presidente Mauricio Macri continuó su explosivo relanzamiento del PRO en los medios donde cargó duro contra Karina Milei y Santiago Caputo. En una entrevista por Cadena 3 Rosario, le recriminó al radical Maximiliano Pullaro más participación en el gabinete: "no cumplió acuerdos", dicen en el macrismo".

"Tenemos muy pocos lugares activos en la gestión. Esperaba que Maxi no diera más lugares. El radicalismo es bravo", disparó Macri convencido que tanto Milei como el gobernador de Santa Fe no le reconocen los aportes que puede hacer el PRO.

Además, el ex presidente se metió sutilmente en la interna en Santa Fe: "la vicegobernadora Gisela Scaglia es la presidenta del partido y tiene la enorme responsabilidad de defender el lugar del PRO", le exigió Macri que no opinó sobre la ausencia de Federico Angelini en La Boca, como le preguntó el periodista Hernán Funes.

Es que el macrismo santafesino viene de sortear una interna complicada entre Angelini y Scaglia donde se terminó imponiendo la vicegobernadora como autoridad máxima del partido y Angelini con la Asamblea a través de Cristian Cunha.

"Gisela prioriza su relación con Pullaro, el acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta y de cuidar Unidos", dijo una fuente amarilla en relación a la coalición que gobierna Santa Fe. "Esto Mauricio lo sabe", agregó.

En el entorno de Scaglia negaron que el PRO haya quedado relegado de cargos: "tiene la versión de un sector que no es la que comanda el partido", dijeron a LPO y agregaron que "tenemos un ministerio (Trabajo), secretarios de Estado, subsecretarios y direcciones. Hay una planta grande del partido en la gestión".

Desde el despacho de la vicegobernadora destacaron el rol institucional "que no lo ha tenido ninguna vice en los últimos años. Está al tanto de todos los detalles de gobierno como de las relaciones internacionales orientadas a atraer inversiones, consideraron.

"No se trata de una cuestión numérica por un cargo, no medimos eso sino acompañando el cambio real", concluyeron los de Scaglia. A principio del año, Pullaro invitó a Macri a Rosario y lo galardonó como ex presidente que inauguró el cambio. No fue impedimento para los reclamos de Mauricio.

