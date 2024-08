Moria Casán contó por qué no quiere trabajar más con Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli apuesta fuerte por el relanzamiento del recordado reality Cantando y, como parte de esta incorporación a la programación de América TV, pensó en Moria Casán para que forme parte del jurado que evaluará a los futuros concursantes. Sin embargo, la exvedette no solo rechazó la propuesta del presentador, sino que expuso su negativa con su conocido humor sarcástico.

La artista le contó a un notero de Intrusos (América) que recibió una propuesta para participar, pero ella la declinó: “Me llamó el Chato Prada y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada. No conozco a mucha gente. Jurado nunca más, me devalúa, me devalúa”.

Antes de estas filosas declaraciones, Moria justificó por qué ya no quiere ser parte de estos nuevos proyectos televisivos: “No me divierte, ya hice todo. Me parece que ya fue. Las peleas mías, todo lo que yo armé, el estilo de show que yo tengo... Todos los memes que hay en TikTok, se siguen... siguen trabajando con mis peleas”.

Esta determinación por parte de Casán resultó no menos que sorpresiva. Ángel de Brito había adelantado días antes que con este nuevo programa en puertas, los nombres de Moria Casán y Marcelo Polino eran fuertes candidatos para formar parte del grupo de jurados.

Fuente: TN