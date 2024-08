Culminó la ilusión Canalla: Ángel Di María renovó contrato con Benfica

Luego de varios idas y vueltas sobre su futuro, finalmente se hizo oficial: Ángel Di María le dijo que no a Rosario Central y continuará su carrera profesional en el Benfica de Portugal.

Este mismo martes, la entidad Lusa confirmó que el bicampeón de América y campeón del mundo con la Selección Argentina continuará en la institución, por lo menos, durante un año más.

Tras dejar Rosario Central hace 17 años, el Fideo y los hinchas del Canalla pretendían un regreso al club de sus amores, pero las fuertes amenazas que recibió en su ciudad natal lo hicieron retroceder un paso, y decidir por quedarse en Europa, donde no pone en peligro a su familia.

"Los hinchas están siempre con nosotros, apoyándonos para ayudarnos a lograr los objetivos. Este año será muy especial. Ojalá podamos lograr los títulos que no conseguimos", expresó el flamante delantero en una charla con el sitio oficial del club.

Además, el ex futbolista del Real Madrid agregó: "Sería lindo volver a ser campeón con el Benfica. Era el sueño que tuve la temporada pasada, no pude hacerlo realidad, pero tenía muchas ganas. La vida me dio una segunda oportunidad y espero que podamos lograr esa meta. Sería muy especial para mí y para los hinchas del Benfica”.

Di María ya tiene un cupo asegurado en el equipo inicial, pues su técnico, el alemán Roger Schmidt aseguró que Ángel se encuentra en "buena forma", y que es y será "un jugador decisivo y clave" para las Águilas.

Cabe recordar que el Benfica hará su debut en la Liga Portuguesa el próximo sábado 17 de agosto a partir de las 16:30 horas argentinas, por lo que será muy posible que el oriundo de Rosario forme parte del primer equipo en esta nueva temporada.

