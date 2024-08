Las fotos ocultas del romance de Luisana Lopilato y Felipe Colombo

Una de las ficciones más queridas de la Argentina fue sin duda Rebelde Way. Justamente dos de sus protagonistas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo, mantuvieron un romance mientras grababan la tira. Y ahora se conocieron fotos inéditas.

Esto obviamente pasó hace muchos años, de hecho ellos eran adolescentes. Cómo pasa con aquellos amores jóvenes, terminaron después de un tiempo y cada uno siguió con su camino. Hoy ambos viven una realidad totalmente diferente a aquellos años.

Cabe recordar que su enamoramiento se había producido en Chiquititas. Desde ese primer encuentro ambos quedaron cegados por la belleza del otro, aunque nunca llegaron a concretar nada. Eso sí, algunos años después sí tuvieron un romance.



También hay que tener en cuenta que por aquellos años eran la parejita adolescente del momento. Los jóvenes de esa década estaban completamente obsesionados por ellos, más que nada por la química que tenían en pantalla cuando interpretaban a Mía y Manuel.

FELIPE COLOMBO HABLÓ DE SU RELACIÓN CON LUISANA LOPILATO

Hace un tiempo, Felipe recordó su romance con Luisana: “El primer año y medio de Rebelde Way estuvimos juntos. En ese momento, no nos animábamos a hablar del romance. Salió en algún lugar y hubo que blanquearlo pero cuando salió la noticia, ya no éramos novios".

"No se hablaba de eso y teníamos ciertos códigos de trabajo y de preservación de nuestras vidas íntimas. Sabíamos que estábamos trabajando con un contenido para un público adolescente o pre-adolescente y en ese momento no había tanta hambre por saber la vida personal e íntima de los actores", sumó.

Fuente: Infobae