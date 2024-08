En tiempos de violencia de genero, hay revuelo en dependencia municipal

Ayer me llamaron unas chicas de una dependencia municipal muy enojadas con una decisión de Viottin que las afecta y mucho. Resulta que el "Lord mayor" , puajj, pavada de título, decidió a instancias de su mano derecha, reincorporar a un agente municipal que oportunamente había sido apartado del sector por ser un poco toquetón y agresivo cuando las chicas le paraban el carro.

En ese sector, se alborotaron las chicas y pegaron el grito en el cielo: "Estamos realmente enojadas con Viotti, habíamos logrado que lo aparten y ahora lo incorporan nuevamente. es un tipo muy desagradable y no vamos a andar con chuiquitas, si no lo sacan no vamos más a trabajar", aseguró una de las que oportunamente, y mediante una denuncia, logró que lo apartaran del cargo.

"Lo que pasa es que este tipo es amigo de quien está todo el día con el intendente, este le llenó la cabeza para que lo reincorporen, pero si piensan que nos vamos a callar, están equivocados, nosotras solo queremos trabajar en paz y que los violentos y misóginos se vayan, vamos a pedir una reunión con el Viotti intendente, no con el hermano, queremos una solución real", me contó una de las chicas que en realidad estaba furiosa y amenazó a "hacer justicia por mano propia" si no recibe respuesta de la municipalidad. "Voy a escracharlos a todos por las redes, hay videos y grabaciones de la vez anterior, las voy a publicar, pero también voy a publicar que el intendente no nos escucha. Me falta casi nada para jubilarme, nadie me va a hacer callar", me dijo enojadísima la mujer.

Por lo visto, los ánimos están caldeados y en pocos días tendremos novedades

No me quiero despedir sin dejarles picando una: Tengo material exclusivo de la "cumbre" Bottero con Ivan Viotti en donde por ahora firmaron las paces, pero les adelanto que no es por mucho tiempo. La próxima les cuento con pelos y señales.