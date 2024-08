Jujuy Jiménez contó lo difícil que fue vivir en New York: "Se nos..."

Luego de viajar a Estados Unidos para asistir a la Copa América 2024, Sofía "Jujuy" Jiménez regresó al país y recibió una increíble propuesta que no pudo pasar por alto. Al parecer, la modelo fue convocada por Go Broadway, un programa de formación de artistas que se desarrolla en Nueva York.

Por este motivo, la influencer y su hermana mayor, quien también fue contactada por el programa, viajaron juntas a Estados Unidos para instalarse en la ciudad que se convertirá en su hogar por lo próximas semanas. Su estadía está programada hasta el 2 de agosto, cuando finalice el talle.

De esta manera, Jujuy Jiménez podrá expandir sus conocimientos en el baile, el canto y la actuación, lo que la ayudará a plasmar su talento sea en el teatro o también televisión. No es la primera vez que el programa contacta a figuras argentinas para su programa en Nueva York.



Otros famosos que participaron de Go Broadway en los últimos tiempos fueron: Muna Pauls Cherri, Franco Masini, Florencia Otero, Ángela Torres, Vida Spinetta, Karina La Princesita, Facu Mazzei, Germán Tripel, Candela Vetrano, Juan Otero y Emilia Attias.

A través de sus redes sociales, Jujuy Jiménez expresó su enorme emoción ante semejante desafío. “Dios, es increíble la cantidad de cosas que estamos viviendo en este viaje y estudiando en Go Broadway, es difícil explicarlo en palabras porque les juro es mucho”, empezó escribiendo en una publicación de Instagram.



“No paramooos un segundo, ya pasó la primera semana de clases y no entienden la cantidad de aprendizajes que ya incorporamos. Amaría poder mostrarles pero todavía no nos dejan grabar, quizás más adelante si. Tuvimos clases de teatro musical, de canto, de baile, de cómo manejarte con el negocio y dentro de la industria”, explicó.

“Desde cómo preparar para una audición, clases de fotografía, visitamos la universidad AMDA donde tuvimos otra clase de acting frente a cámara, ya que se utilizan diferentes técnicas que en un escenario y euuuuuu, nananana es que fue increíble, quiero empezar a hacer eso! Amé amé amé, es una locura!!!”, agregó.



"¿Pasear? No teníamos clases los fin de semana, porque de lunes a viernes era a full y terminábamos e íbamos a ver musicales. Moline Rouge y The Notebook fueron las que más me gustaron. Un sábado vimos a una amiga que vive allá y nos fuimos en bicicleta a pasear por Brooklyn y a compartir con su hija y su marido y otro día fuimos de compras", contó.



Y cerró: "Fueron semanas tan intensas que sentimos que estábamos viviendo ahí, que éramos locales. Me levantaba, hacía mi meditación a las 7 de la mañana, me iba a correr al Central Park, después duchita, desayuno y nos íbamos a las clases. Sentía que era mi barrio. Me adapto rápidamente a los cambios. Es una gran habilidad".

Fuente: Paparazzi