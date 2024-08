Rebaja del Impuesto PAIS: qué productos pueden quedar más baratos y qué pasará con pasajes al exterior

Luego de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el ministro de Economía Luis Caputo se comprometió a reducir la alícuota del Impuesto PAIS. "En septiembre lo bajamos del 17,5 al 7,5%. Eso va a tener un impacto en inflación clarísimo. El oficial se mantendrá igual", aseguró.

De esta manera, el Gobierno reducirá 10 puntos porcentuales la carga impositiva que pesa sobre las importaciones de bienes y la volverá a dejar en el mismo nivel que la recibió la actual administración: en diciembre, luego de asumir, la incrementó como medida de emergencia.

Por el momento, la rebaja del Impuesto PAIS no se reflejaría en una menor cotización del denominado dólar turista o tarjeta (cuya carga por este tributo, a falta de alguna confirmación oficial, continuaría siendo del 30%). En cambio, sí impactará en el tipo de cambio que se utiliza para importar bienes: bajará de $1.100 a $1.000 por dólar.

Esto, como anticipó Caputo, tenderá a contener la inflación: es que, tal como señalaron distintos economistas, no sólo los productos importados tenderán a quedar más baratos. También los nacionales que compiten en el mercado local con esos artículos adquiridos en el exterior.

Rebaja del Impuesto PAIS: qué productos pueden quedar más baratos

"La decisión de reducir el Impuesto PAIS tiene una connotación positiva. Primero, es una señal de desarme del cepo cambiario. En segundo lugar, abarata los bienes importados, permitiendo que en muchos casos eso se termine reflejando en los precios al consumidor. Principalmente, en sectores donde las ventas bajaron mucho, va a haber más incentivos a hacerlo", señaló a iProfesional Claudio Caprarulo, director en la consultora Analytica.

Aunque, aclaró, la medida no está exenta de riesgos: "La decisión del Gobierno es arriesgada. Por otro lado, puede impulsar una mayor demanda de importaciones en un contexto donde sigue sin poder recomponer reservas internacionales. Al mismo tiempo, reduce la recaudación y pone más presión sobre el ajuste fiscal".

En ese contexto, al analizar los sectores o productos en los que podría verse reflejada la baja de los precios, Martín Kalos, director de EPyCA Consultores, señaló: "Obviamente, en lo que tiene mayor proporción de insumos importados, o en aquello que es directamente importado".

Y detalló: "Hablamos de la electrónica de consumo, bienes de capital que no se producen en el país. De marcas de producción nacional que compiten con productos importados. Hay marcas, desde fideos hasta autos, que importan en vez de producir en el país. No se puede decir que todos los autos y fideos son importados, pero hay algunos que sí lo son. Entonces, probablemente, se vean marcas que van a bajar sus precios o que al menos no subirán más en relación a su competencia".

En ese sentido, los analistas resaltan que la baja puede ser "transversal" y que debería reflejarse en distintos sectores. Aunque, señalan, que en los rubros de "electro y tecnología, como no tiene proceso de agregado de valor, la baja debería ser más clara". También incidirá, en este caso, la caída en las ventas.

Más allá de estos sectores, algunos alimentos también podrían verse afectados por la reducción del Impuesto PAIS. "En algunos casos de alimentos puede darse. En aquellos que sean importables y que, a su vez, no se exporten. Porque lo que se exporta tiene un precio internacional, que es de afuera. Y no compite con los importados", resumió Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso.

Cómo puede impactar la rebaja del Impuesto PAIS en la inflación

Los analistas coinciden con Caputo en que la rebaja del Impuesto PAIS puede ayudar a contener la inflación. Aunque remarcan que no necesariamente se verá reflejado en el primer mes desde la implementación de esta medida.

"Seguramente va a tener un impacto en precios. Porque todo aquello que sea importable, no sólo lo que se importa efectivamente, sino todo lo que compite con un importado va a bajar. Aunque se produzca en el país, es probable que baje el precio en ese mismo porcentaje", sostuvo Abram.

"Con lo cual, algún impacto va a tener. Nosotros calculamos que, como mucho, será medio punto porcentual del IPC. No lo vemos mucho más arriba, porque el resto de los bienes que son exportables, no se ven afectados por el valor del dólar de importación, sino por el dólar de exportación", explicó. Y concluyó que "no necesariamente es algo inmediato, por ahí se demora uno o dos meses".

En la misma línea, Kalos analizó: "Estamos hablando de una baja de 10 puntos en la alícuota. Los productos importados pesan alrededor del 7% en la canasta de productos con la que se mide la inflación. Entonces, al principio se podría decir que bajaría la inflación en 0,7 puntos porcentuales. Pero, probablemente, esto tenga un impacto a lo largo de un mes y medio o dos. Incluso un poquito más. Obviamente, algo más de peso se verá en el primer mes y será un poco más moderado en el segundo".

Y subrayó: "Estamos con variables muy dinámicas, con mucha nominalidad. Entonces, decir que va a impactar en 0,7 puntos del IPC, no significa que la inflación vaya a ser 0,7 puntos menor de lo que hubiera sido sin esta medida en el primer mes. Puede tener un impacto más diluido en el tiempo y ser menos notorio".

¿Bajará el dólar turista? Cómo conviene comprar los pasajes al exterior

De las declaraciones de Luis Caputo se desprende que la baja del Impuesto PAIS impactará, en principio, el tipo de cambio que utilizan los importadores. No hay precisiones si también repercutirá en el dólar turista o tarjeta que se utiliza para pagar los servicios en moneda extranjera.

"No es clara cómo va a ser la implementación, por eso por el momento se habla de que algunos bienes pueden bajar. No se sabe qué pasará con los servicios", resumen.

De todas formas, si bien en el sector turístico se entusiasman con una posible reducción de la carga impositiva, también resaltan que actualmente la mayoría de las operaciones se hacen en dólares: es que la brecha entre el dólar tarjeta y el MEP ronda el 20%. Por lo que, aunque en algún momento se efectúe un recorte en la alícuota, tampoco impactaría demasiado.

"El impuesto PAÍS impacta directamente sobre los precios de los pasajes. La disminución de este impuesto implicaría un mayor ahorro para los argentinos al adquirir productos y servicios en moneda nacional", señaló al respecto Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Aunque aclaró: "De todas maneras, en Despegar recomendamos pagar en dólares, ya que es la opción más conveniente para quienes buscan viajar al exterior del país. Por eso, desarrollamos una solución que nos permite ofrecer los mejores precios del mercado tanto en pesos como dólares".

Al respecto, Juan Fernando García, Director Comercial B2C de CVC Argentina, la empresa dueña de Almundo, señaló que "actualmente el turismo es el sector con más carga impositiva del país". Por eso, sostuvo que "cualquier alivio fiscal es una ayuda".

De todas formas, resaltó que actualmente el 80% de las compras en la empresa se realizan en dólares, debido a la brecha que existe entre el MEP y el blue con el "tarjeta".

Es por eso que, si bien en el sector turístico esperan también que en algún momento se reduzca la carga impositiva, resaltan que el anuncio de la baja del Impuesto PAIS no afectará la demanda.

* Para www.iprofesional.com