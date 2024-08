Luis Juez sobre el aumento en la dieta de los senadores: “Son incombustibles”

Luis Juez criticó el aumento del 6,5 por ciento en la dieta de los senadores que lleva el salario bruto de un miembro del Senado a una cifra cercana a los 9 millones de pesos.

“Tiene razón el Sr. Presidente, son momentos difíciles y complejos en dónde los que tenemos el privilegio de representar al Pueblo deberíamos estar a la altura de las circunstancias y entender que éstas conductas nos ponen de espaldas a los que menos tienen y más sufren”, escribió en su cuenta de “X”.

“Insisto como presidente de la bancada del Frente PRO que se convoque a la sesión especial oportunamente solicitada el 19 de abril para dejar sin efecto aquella vergonzosa y humillante decisión”, agregó en su publicación de esa red social.

La suba del 6,5% en dos tramos está “enganchada” al incremento que cerraron los gremios estatales en la paritaria, por lo que la iniciativa de Juez pretende que se anule ese “enganche”.

Críticas

“Cada vez que se discuta va a ser un papelón, una vergüenza, una humillación porque claramente se alteró la discusión el día que se decidió votar cómo se votó en esa versión vergonzosa de 47 segundos”, recordó sobre el aumento otorgó hace cuatro meses.

“Por eso ayer se lo volvimos a solicitar, que retrotraigamos todo a aquella fecha y que con calidad esa discusión se pueda dar. Esto está acordado con el gremio hace 5 meses, pero un momento en que la gente la está pasando muy mal no hay forma de explicar esta locura”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“A los tipos no les importa. Son incombustibles. Me he ganado la enemistad de gran parte del Senado de la Nación por decir estas cosas. Es una postura de vida. Yo no hago política por una dieta”, sostuvo Juez.

Además aseguró que “a los tipos no les entran balas, no hay forma de plantearlo, y se hacen los boludos”.

“Los padres de la criatura son los senadores de distintos bloques que se hacen los pelotudos y que de este tema no quieren hablar”, concluyó.

