Victoria Villarruel: “Mi apoyo y mi lealtad al presidente Milei son totales”

Victoria Villarruel dejó en claro cómo es su relación con Javier Milei frente a los comentarios y trascendidos sobre una interna en la cúspide del Gobierno: “Por supuesto tenemos nuestros acuerdos, puede haber algunos desacuerdos, algunas diferencias”, comenzó y agregó: “Yo tengo muy en claro que soy la Vicepresidente de su gobierno y por ende mi apoyo y mi lealtad hacia el Presidente Milei son totales”. No obstante, aclaró: “Esto no significa que no pueda tener algunas divergencias y que las pueda expresar en ejercicio del derecho a la libertad que tanto declamamos todos nosotros.”

Victoria Villarruel fue la invitada especial de un almuerzo organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) en su sede de la calle Montevideo al que asistieron los socios de los estudios jurídicos más grandes e influyentes del país. El encuentro fue el más concurrido de los que viene llevando a cabo la institución con una asistencia de unas 150 personas que colmaron el Salón de Actos Dalmacio Vélez Sarsfield.

Sobre el supuesto enfrentamiento con Javier Milei, la Vicepresidenta dijo que lo que le preocupa de esta cuestión es “que se cree la idea de que hay un gobierno que está peleado en su seno. No, lo que hay es un gobierno que está viviendo su maduración -que la sociedad la conocía- mientras gobierna”.

En ese sentido, aclaró: “Todos ustedes sabían cuando fuimos votados, igual que el resto del pueblo argentino que nosotros éramos una fórmula nueva, éramos un espacio nuevo, éramos la nueva política y le íbamos a poner una tapita encima a toda la antigua política. Bueno, estamos haciendo eso, a veces más amigablemente, a veces menos pero siempre pensando en la República Argentina”.

En la apertura del evento, Alberto Garay, presidente del CACBA, dijo que “la Dra. Villarruel ha podido hacerse un huequito en un día muy ajetreado” y enseguida le cedió el uso de la palabra por la “que la concurrencia demuestra que hay un enorme interés”.

“El Colegio se siente complacido por su visita en un momento muy particular porque estamos en la víspera de una de las audiencias de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar la Corte Suprema”, manifestó.

Villarruel confirmó que el Gobierno tiene la intención de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y anticipó que ese será uno de los temas que se tratará en los meses venideros.

También fue consultada por uno de los asistentes acerca de los motivos por los que no se han reglamentado aún las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo guerrillero y a sus familiares. Villarruel respondió que “lo que hay para reglamentar es la indemnización a 13 víctimas del terrorismo del ataque de Montoneros el 5 de octubre de 1975, es decir en plena democracia, al Regimiento de Monte de Formosa”. La Vicepresidenta indicó que esas 13 víctimas integrantes del Ejército Argentino, de la Policía de la provincia de Formosa, así como soldados conscriptos, hicieron una serie de reclamos y finalmente el último día del gobierno de Mauricio Macri se firmó un decreto por el cual se les reconocía la indemnización.

Remarcó que la reglamentación no se firmó ni se redactó siquiera a lo largo de los cuatro años de la presidencia de Alberto Fernández y anticipó que las actuales autoridades están avocadas a que se hagan durante este gobierno “como reconocimiento de estos 13 inocentes y además como reconocimiento de las víctimas del terrorismo que es lo que cualquier país del mundo que rechaza y que repudia el terrorismo haría, que es proteger a sus víctimas en primer término”.

Con información de www.infobae.com