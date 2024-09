Reforma Previsional en Santa Fe: observaciones y solicitudes de UPCN

La UPCN Seccional Santa Fe, liderada por Jorge Molina, presentó observaciones y propuestas al Proyecto de Emergencia y Reforma del Régimen Jubilatorio ante la Vicegobernadora y la Presidenta de la Cámara de Diputados. La entidad sindical advierte sobre los impactos del proyecto en los trabajadores y el sistema previsional provincial.

En una medida que busca incidir en el debate legislativo, la UPCN Seccional Santa Fe, encabezada por su Secretario General Jorge Molina, ha elevado sendas notas a la Vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia, y a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García. Las comunicaciones tienen como objetivo expresar las consideraciones, observaciones y propuestas del gremio en relación con el Proyecto de Emergencia y Reforma del Régimen Jubilatorio que afecta a sus representados.

El proyecto, identificado como el Mensaje N.º 5115 del 28 de agosto de 2024, ha generado controversias y preocupación entre las organizaciones gremiales, que coinciden en señalar la falta de cumplimiento por parte del Gobierno Nacional en el envío de recursos estipulados en el Acuerdo por el No traspaso de la Caja Previsional al Estado Nacional.

Jorge Molina expresó en su carta que, a pesar de la activa participación de UPCN en las reuniones de la Comisión para la Reforma del Sistema Previsional, la mayoría de las propuestas presentadas por las distintas instituciones y organizaciones sindicales no fueron consideradas en el proyecto final. Esta situación, según Molina, podría dar lugar a un aumento en la litigiosidad judicial, debido a lagunas legislativas que el proyecto no contempla.

Una de las principales críticas del gremio es que el proyecto no se limita a declarar una Emergencia Previsional, sino que introduce modificaciones profundas en el Régimen General. Estas incluyen mayores aportes económicos para los trabajadores activos y pasivos, una medida que UPCN considera que debería ser objeto de un análisis exhaustivo por parte de los legisladores.

Además, el sindicato destaca que la reforma propuesta podría ser considerada inconstitucional, al imponer un Aporte Solidario a jubilados. A su vez, se critica la falta de sensibilidad social del proyecto, al imponer mayores aportes a los trabajadores de los niveles inferiores del escalafón y establecer una movilidad en los haberes jubilatorios que se aplicará con un retraso de 60 días, lo que afectaría a los trabajadores en un contexto de alta inflación.

Otro punto de preocupación señalado por UPCN es que las disposiciones transitorias de la reforma podrían provocar una salida masiva de empleados públicos en condiciones de jubilarse, lo que incrementaría el déficit del sistema previsional y afectaría la eficiencia en la gestión del Estado.

Finalmente, la organización se opone a la Delegación de Facultades propuesta en el artículo 49 del proyecto, considerándola innecesaria y contraria al federalismo que defiende la provincia de Santa Fe.

La intervención de UPCN en este debate subraya la importancia de un diálogo profundo y constructivo entre todos los actores involucrados para garantizar una reforma previsional que sea justa y sostenible para los trabajadores santafesinos.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.