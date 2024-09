Gutiérrez y la reunión con Pullaro: "Queremos saber qué van a hacer"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, confirmó a El Litoral que los integrantes del cuerpo llevarán a la reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro los planteos sobre las demoras en la cobertura de vacantes, el avance del trámite para la firma de decretos vinculados a cuestiones de gestión, y la continuidad de las partidas para sostener las obras de infraestructura que están en marcha. Si bien corroboró la preocupación expresada por los jueces santafesinos en orden a los términos de la reforma previsional, se excusó de avanzar al respecto por la eventualidad de que el tema se judicialice y la Corte deba expedirse.

"La reunión es a los fines de plantear cuestiones sobre las que ustedes han informado, como la demora en cubrir cargos, una serie de decretos que están parados desde hace mucho tiempo y afectan la gestión (designaciones, traslados, ascensos) y por último el financiamiento de las obras en marcha, con las cuales hasta el momento se ha venido cumpliendo, pero queremos saber qué va a pasar en el futuro. Particularmente el edificio aquí en Santa Fe, los tribunales de Casilda, las mejoras que estamos haciendo en San Lorenzo. Hasta ahora los recursos estuvieron llegando, pero queremos saber qué va a pasar a futuro, porque tenemos que notificar a las empresas si se continúa o si se paraliza. Si se para la obra en Santa Fe, por ejemplo, hay 150 personas trabajando ahí", enumeró el magistrado.

Estos mismos temas fueron planteados por los miembros de la Corte al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni y el secretario del área, Santiago Mascheroni. En esa oportunidad, les informaron que hasta el momento se computa un total de 70 vacantes estrictamente de jueces. Lo que, sobre un plantel total de 374 cargos, supone el 24 % a nivel provincial; esto es, casi la cuarta parte. Pero además, con las jubilaciones ya anunciadas hasta fin de año, apresuradas por la posibilidad de cambio de régimen, el total de vacantes previstas trepa a 84, y no se descarta que haya alguna más.

En la misma reunión, los jueces también plantearon la demora en el trámite de expedientes en la órbita del Poder Ejecutivo. Se trata de algo menos de 90 trámites, pero que involucran a más de 440 agentes, entre jubilaciones, ascensos, rectificaciones e incluso una cesantía.

Pero en lo que atañe a la cuestión presupuestaria, los funcionarios que concurrieron a aquél encuentro no estuvieron en condiciones de dar respuestas, y tampoco asistió esta semana (invocando razones de agenda) el ministro de Economía, Pablo Olivares. Ante esto, en la reunión de Acuerdos del martes, la Corte solicitó la audiencia al propio gobernador, quien sorprendió ofreciéndola en un día y horario inusuales. En cualquier caso, los integrantes del tribunal consideraron que la cuestión institucional y la apremiante situación que advierten a los efectos del funcionamiento del Poder Judicial, ameritaba aceptar el convite en los términos planteados. "Tendré que ir a misa mas tarde", bromeó Gutiérrez.

Las mismas preocupaciones fueron abordadas la semana pasada en Rosario en un encuentro de jueces de toda la provincia, donde las autoridades del Colegio de Magistrados (Roberto Dellamonica e Iván Kvasina, presidente y vice, respectivamente) hablaron del 25% de vacantes no cubiertas, del presupuesto insuficiente para garantizar un servicio de justicia pleno, y de la dilación del Poder Ejecutivo en la firma de resoluciones sobre el personal del sector.



"La independencia del Poder Judicial exige que pueda administrarse y funcionar; es una garantía para los ciudadanos para que puedan tener decisiones judiciales independientes", plantearon. Y acotaron que "estamos llegando a un estado de situación donde el servicio de Justicia empieza a verse afectado por una serie de acciones y omisiones del actual gobierno. La calidad del servicio empieza a sufrir un deterioro y se va trabando el funcionamiento del Poder Judicial", sostuvieron.

De eso no se habla

En tanto, el presidente de la Corte descartó que esté en la agenda del próximo domingo la cuestión de la reforma previsional, sobre la que también hubo advertencias desde la magistratura y que mereció este jueves una manifestación de protesta de trabajadores del ámbito judicial, que anticiparon la intención de realizar presentaciones administrativas.

La respuesta de Pullaro a esos planteos fue reforzar el discurso sobre la "Justicia cara e ineficiente" que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión, y también sobre los privilegios que atribue a los integrantes de ese poder. Gutiérrez acotó que "los jueces no tienen ninguna coronita. Los jueces están aportando como cualquier empleado del Estado, de acuerdo con el sueldo que tienen. No hay coronita".

De todos modos, evitó avanzar en las consideraciones sobre la reforma en sí. "Si opinamos nos vamos a tener que excusar después si eso llega al tribunal", justificó Gutiérrez, anticipándose a la posibilidad de que la cuestión pueda judicializarse.

El presidente de la Corte también dejó afuera del temario de la reunión del próximo domingo la cuestión de las renuncias en el Alto Tribunal que impulsa (y gestiona) el Poder Ejecutivo, con el argumento de que la mayoría de sus integrantes sobrepasa la edad de 65 años que pone como límite a la inamovilidad el art. 88 de la Constitución Provincial. "Yo me voy a ir el día que yo quiera, o sea, así como entré hace 50 años al tribunal, por la misma puerta que entré quiero salir, pero por decisión propia", anticipó Gutiérrez, que suele citar la otra parte de ese artículo, en el segmento donde establece que "los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones".

Los seis ministros (Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta y Gutiérrez) pasaron la edad de retiro de 65 años que indica la Constitución provincial. Y excepto Erbetta, el resto ya cumplió 75, que es el límite de la Carta Magna nacional. Pero el único que ya anunció su retiro, a partir del 1 de diciembre, es Netri.

"A mí el gobernador no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Me voy a ir el día que yo quiera, no el día que quieran otros", insistió Gutiérrez. En cualquier caso, aseguró a El Litoral que ese tema en particular (en el que muchos cifran el verdadero trasfondo de la pulseada que llevan a cabo los principales referentes de ambos poderes), no va a formar parte de la agenda de la reunión del domingo. "A eso no lo vamos a hablar con el gobernador", dejó sentado.

