Programa Intervención Barrial Focalizada: Mucho ruidos y pocas nueces

Parches, cuestiones aisladas, falta de un verdadero programa, no se ataca el núcleo y se detienen "perejiles". Cuando las cosas se hacen para mostrarle a la gente lo que tendría que ser obvio, seguramente los resultados no van a ser los esperados ni mucho menos. No existe una política de seguridad seria y coherente y por ello cada día Rafaela es más insegura. Lo de ayer fue mucho ruido y pocas nueces, nada más. Esta película ya la vimos, los resultados también. Hay que trabajar en serio y con gente profesional, no se puede atar todo con alambre.

En el Salón Verde del palacio municipal, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde las autoridades locales brindaron información sobre las intervenciones barriales que se llevaron adelante en la jornada a partir del programa Intervención Barrial Focalizada, impulsado por el Gobierno de Santa Fe.



De la actividad participaron el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba; la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Virginia Coudannes; y representantes de la Unidad Regional V y del Ministerio Público de la Acusación.

Durante su presentación ante la prensa, las autoridades de gobierno dejaron en evidencia los allanamientos que se dieron en las últimas horas, siendo un total de 19 en tres barrios de la ciudad: Monseñor Zazpe, Barranquitas y Virgen del Rosario.

"Como gobierno municipal dijimos que ibamos a asumir un rol protagónico y fuerte en materia de seguridad. Hoy, con este procedimiento, lo estamos demostrando, al igual que con distintas acciones que estamos llevando adelante", expuso Saliba.

Estos procedimientos se encuentran enmarcados dentro del programa Intervención Barrial Focalizada que maneja el Gobierno de Santa Fe y que se activó en la ciudad en el mes de agosto.

BARRIOS QUE REQUIEREN DE ATENCIÓN

Al momento de tomar la palabra, Coudannes señaló que este trabajo articulado entre municipio y provincia se viene estudiando y analizando desde el mes de marzo, con reuniones e intervenciones en territorio.

"Lo que hoy se vio fue el puntapié de una serie de acciones e intervenciones que se van a dar en este barrio. Entendimos que era el barrio que requería este tipo de intervención, con allanamientos y presencia policial", destacó la funcionaria santafesina.

Con este tipo de acciones, tanto la Municipalidad de Rafaela como el Gobierno de Santa Fe buscan reconstruir el tejido social de la ciudad. Es por esto que resulta vital el trabajo que vienen desarrollando desde hace tiempo las instituciones que se encuentran en el barrio.

Seguidamente, Coudannes agregó: "Este puntapié va a tener también un correlato con otras acciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, como mantener el policiamiento desde la Unidad Regional y articular controles en la vía pública. Es un trabajo que va a continuar y del cual tendremos nuevos resultados".

RESULTADOS

Durante la jornada se llevaron a cabo 19 allanamientos en los barrios Zazpe, Barranquitas y Virgen del Rosario, con la participación de más de 150 efectivos policiales. En los mismos se logró secuestrar material estupefaciente, una balanza de precisión, armas de fuego, proyectiles, teléfonos celulares, con un total de seis detenidos.

"Como fiscales nos parece muy importante transmitirle a la ciudadanía la importancia del trabajo coordinado entre los distintos poderes del Estado, y fundamentalmente de los resultados que vamos obteniendo", explicó la fiscal Lorena Korakis.