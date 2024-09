Vecinal del barrio Mora: "Viotti nos abandonó, solo sabe cobrar impuestos"

El Barrio Mora es tierra de nadie, los robos y asaltos se suceden a diario, los reclamos a la Municipalidad no son escuchados por Viotti y por el contrario, desde la vecinal argumentan, se los abandonó por completo. En ese marco la vecinal emitió un muy duro comunicado que a continuación reproducimos:

El comunicado completo:

"Ante la reiterados hechos de inseguridad que tenemos en el barrio, convocamos de manera urgente una reunión con las autoridades locales.

Lamentablemente NADIE DEL MUNICIPIO SE HIZO PRESENTE, solo asistieron los concejales Juan Senn, Valeria Soltermam, Lisandro Marsico y Carla Boidi.

Queríamos repuestas por parte del Intendente, queríamos que nos diga que plan de prevención de delitos tiene pensando para nosotros, pero nada de eso ocurrió. Fue una falta de respeto a los más de 50 vecinos que asistimos a la reunión.

Sabemos que la municipalidad tiene plata. Así como son tan rápidos para aumentar un 300% los impuestos, deberían serlo para darnos respuestas.

Viotti nos abandonó.

El único que se comunicó con nosotros fue el Fiscal Regional Carlos Vottero, con quién vamos a tener una reunión el día martes. A la misma le vamos a llevar todos los hechos que cada uno de ustedes nos hicieron llegar.

No puede ser que en un barrio de gente trabajadora esté pasando esto. Vamos a seguir insistiendo para que nos cambien el horario de la recolección de residuos, nos mejoren la iluminación, que tengamos mayor recorrida de la GUR, que vuelvan los talleres y programas como antes, que tengamos mayor cantidad de cupos para el camión atmosférico, más cámaras, etc etc.

Vecinos, sepan que no están solos. Tenemos que estar más unidos que nunca.

En nombre de toda la comisión vecinal, los saluda Maximiliano Orellana, presidente."