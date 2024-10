La queja de Scaloni por el estado del campo de juego: "No se podía jugar"

Luego del enfrentamiento por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial del 2026 entre Argentina y Venezuela, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en un espacio en donde criticó el estado del campo del estadio Monumental de Maturín y sostuvo que "no reunía las condiciones necesarias para que se juegue al fútbol".

Scaloni enojado por lo que sucedió en el partido en condición de visitante

El técnico de la Albiceleste se quejó por las condiciones en las que se desarrolló el encuentro teniendo presente que horas antes del inicio del cotejo un fuerte temporal cayó en la ciudad que albergó el juego.

"Hay una sola lectura y es que el partido no reunía las condiciones para jugarse, al menos hoy. Eso está claro. Después, la decisión la tomó el árbitro y ya está. Es evidente que las condiciones, sobre todo para el espectáculo. No quiero hablar mucho más, pero no se podía jugar", indicó.

Se debe mencionar que la organización tuvo que modificar el inicio del partido, mientras el personal de servicio realizaba labores para retirar el agua impregnada en el céped.

"Hicimos lo que teníamos que hacer, tanto Venezuela como Argentina, pero las condiciones del campo de juego no eran para un espectáculo de dos selecciones de este nivel. Sobre todo, porque era jueves, se podría haber jugado mañana, imagino. Pero eso sería otro punto más. Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar", puntualizó.

Cuándo será el próximo partido de la Selección Argentina en las Eliminatorias?

Luego de demostrar una gran juego en Maturín e igualar ante el conjunto dirigido por Fernando Batista, los comandados por Lionel Scaloni deberán centrarse en el país vecino, y sólo tendrán cuatro días para concentrar y descansar.

Pues, los actuales Campeones del Mundo y de América deberán viajar hasta Argentina y entrenarse en el predio de Ezeiza hasta el día martes 15 de septiembre, donde ambos seleccionados se verán las caras en el Estadio Monumental de River Plate a partir de las 21:00 horas locales.

Fuente: 442