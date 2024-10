Luciana Salazar sorprendió al revelar cuántas horas por día entrena

Luciana Salazar reveló, a través de su cuenta de Instagram, cómo es su exigida rutina de entrenamiento. La modelo se muestra muy activa, haciendo partícipes a sus seguidores de los distintos aspectos de su vida. De esta manera, también une a su hija Matilda al estilo que ella maneja, y muestra cómo la cuida en su día a día. Pero, en esta ocasión, decidió referirse a ella y sorprendió a sus fanáticos.

Luciana Salazar reveló cuántas horas por día entrena

Luciana Salazar intenta cuidarse siempre que puede. Hace unas semanas, compartió el tipo de alimentación que lleva con su hija de 5 años, Matilda. Una usuaria le preguntó, a través de las historias de Instagram: “¿Cómo es la alimentación de Matilda? ¿Tiene algunos permitidos?”. De esta manera, la modelo le respondió sin rodeos: “Algunos, como todos los niños... Pero come muy sano. En casa, las golosinas no existen, solo en los cumpleaños”.

En los últimos días, publicó cómo era su viaje hacia el gimnasio. Luciana Salazar reveló, así, que entrena dos horas por día. “A las 12 del mediodía porque dicen que es la mejor hora. Lo suelo hacer entre las 11 o las 12 y hago más o menos dos horas, pero a veces me extiendo un poco más″, detalló, respecto a su rutina de ejercicios. Acto seguido, sorprendió a sus seguidores al contar cuántas veces va.

“Hoy me toca en el club donde hago dos veces por semana. Y después hago tres veces en mi torre, que la verdad que tiene un gimnasio superlindo. Trato de hacer cinco veces a la semana, pero no siempre puedo, esa es la realidad. Cuando puedo, genial, porque es el ideal y si no puedo, mínimo cuatro”, lanzó la modelo. Esto dejó en shock a sus seguidores, y genero preocupación por la exigencia que se impone.

Sin embargo, en sus propias palabras admitió que hubo un tiempo de mayor intensidad: “Al ritmo que llevo yo, cinco veces por semana está muy bien. Hubo una época en la que entrenaba seis a siete veces por día, una loca. Ahora ya no tengo ese tiempo”. Por último, dio a entender los motivos por los cuales no puede dedicarle todo el tiempo que quisiera al entrenamiento físico. “Después me voy al centro de estética y más tarde llega Matilda, que la tengo que llevar a las actividades que hace, porque mi hija hace de todo”, cerró.

Luciana Salazar siempre cuidó su cuerpo, y se dedicó a aumentar su rutina de vida saludable. Para ello, no solo lleva una alimentación responsable, sino que lo complementa con ejercicio. Sin embargo, conoce los riesgos de la sobreexigencia.

Fuente: caras.perfil.com