El elogio de Franco Colapinto a Lionel Messi: "Es el mejor de la historia"

Franco Colapinto es sin duda alguna uno de los deportistas del momento teniendo en cuenta todo el revuelo que ha generado en la Fórmula 1. En este escenario en las últimas horas reveló su admiración por Lionel Messi, quien tuvo un gran rendimiento en el cotejo ante Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas.

Franco Colapinto se rindió ante Messi

Luego de brindar una entrevista a The Fast And The Curious, el corredor argentino dijo: "Me encantaría conocerlo en algún momento. Siento que es el mejor de la historia del fútbol", indicó.

“Realmente no me siento a su nivel. Es como el mejor del mundo. Ha conseguido tantas cosas. Todavía hay tiempo pero no me gusta cuando la gente hace esas comparaciones”, añadió teniendo en consideración la popularidad que

En esta línea hizo una sorpresiva confesión. “Leo ha sido mi ídolo desde pequeño” y apreció la relevancia que tuvo para el deporte: “Ha logrado tantas cosas para nuestro país. Si él es un gran deportista para Argentina. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser lo mejor que pueda en la Fórmula 1”, agregó.

Por último, el pilarense remarcó que hará un gran esfuerzo para poder continuar en la gran carpa del automoviliismo. "Estoy haciendo todo lo que puedo para quedarme. Estamos trabajando duro para demostrar lo que puedo hacer este año y obtener una oportunidad en el futuro”, aseguró.

¿Cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

El argentino volverá a la actividad en el marco del Gran Premio de los Estados Unidos que se estará desarrollando el próximo domingo 20 de octubre.

Fuente: 442