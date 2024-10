En Santa Fe, la jubilación mínima estará arriba de los 410 mil pesos

La jubilación mínima en la provincia desde este mes es de $ 410.119,40 y la pensión base de $ 307.589,55 y será percibida la semana próxima por un reducido número de pasivos que cobra haberes. En septiembre, el haber mínimo santafesino fue de $ 386.905,10. Los nuevos mínimos previsionales hasta fin de año están contenidos en el decreto N° 2060 que difundió el gobierno en las últimas horas con la política salarial para el personal de la Administración Pública Provincial.

El haber mínimo santafesino cobrado por una parte menor de los pasivos dependientes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones está muy por arriba del mínimo nacional que paga Anses y que es percibido por la gran mayoría de los pasivos nacionales.

En los haberes de octubre, Anses pagó con un aumento 4,17% –ajustándose en línea con la inflación de agosto– y llevando la jubilación mínima a $244.320,56; que alcanza los $314.320,56 si se incluye el bono que se mantiene vigente desde hace cinco meses. El bono extraordinario sigue siendo de $70.000 para aquellos que perciben la mínima.

A nivel nacional, las jubilaciones en noviembre aumentarán un 3,47% en línea con la inflación de septiembre. A partir de este incremento, la jubilación mínima será de $ 322.798,48 (incluyendo un bono de $ 70 mil).

En tanto, en Santa Fe, en noviembre la jubilación mínima pasará a ser de $ 421.726,56 y la pensión de $ 316.294,92,

Finalmente, el decreto santafesino fijó para diciembre el haber mínimo en $ 433.333,71 y la pensión menor en $325.000,28. Anses, en tanto, todavía no definió el haber de diciembre.

En cuanto al personal en actividad del estado provincial, el acuerdo paritario garantizó que ningún agente provincial comprendido por la Ley de Paritaria Nº 10052 y sus modificatorias, perciba un salario de bolsillo menor a la suma de $ 546.473,00, $ 561.940,00, $ 577.406,00), a partir del 1° de octubre, 1° de noviembre y 1° de diciembre de 2024, respectivamente, previo descuentos de ley, y mediante una suma fija no remunerativa y no bonificable que resultará absorbible por los futuros aumentos pautados.

El decreto con la homologación de la paritaria central firmada con Upcn y ATE lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y de los ministros Fabián Bastia, Pablo Olivares y Roald Bascolo.

Así, de acuerdo al acuerdo, el decreto modifica los salarios de la totalidad de los agentes incluidos en el Escalafón Decreto-Acuerdo N° 2695/83, disponiendo un incremento del 12% para el trimestre octubre – diciembre 2024, sobre la base de los valores de septiembre de 2024, calculado sobre el sueldo básico. Dicho incremento será abonado en tres etapas, correspondiendo 6% a partir del 1° de octubre, 3% a partir del 1° de noviembre y otro 3% a partir del 1° de diciembre. El acuerdo garantiza que dicho incremento porcentual no será inferior a la suma neta de bolsillo de $ 60.000 por agente provincial, mediante una suma fija no remunerativa y no bonificable que resultará absorbible por los futuros aumentos pautados.

En el decreto, además de la administración central se fijan los nuevos montos salariales para personal de API, Servicio de Catastro e Información Territorial, Fiscalía de Estado, Talleres Gráficos y Enress.

También se fijan los nuevos topes mínimos y máximos para la compensación mensual "Falla de Caja"; viáticos diarios, haberes previsionales y pensiones de la ley 5110.

En los considerandos, el decreto señala que en el marco de la declaración de emergencia del régimen previsional, el Poder Ejecutivo dispone que el aporte solidario del personal en actividad normado se acumule y cumplimente en 12 cuotas, sin perjuicio de tener la opción de realizarlo de una sola vez.

Así, la Falla de Caja irá en octubre entre % 19.445,44 y $ 83.272,04; en noviembre entre $ 19.995,78 y $ 85-628,80 y en diciembre desde $ 20.546,12 hasta $ 87.985,55.

Finalmente, el viático diario quedó fijado en $ 54.843 para octubre; $ 56.396 en noviembre y $ 57.948 en diciembre.

Emergencia

Hasta hoy, ninguna de las acciones judiciales colectivas o individuales contra la Ley º 14283 de emergencia previsional tuvo respuesta favorable en la justicia santafesina, de acuerdo a lo confirmado por voceros de la Casa Gris.

No obstante son varios los planteos en espera de definición de jueces de primera instancia.

Por otra parte, afiliados a la Caja están al aguardo de reglamentaciones de la citada ley para que puedan avanzar sus trámites previsionales.

En tanto, el diputado Walter Agosto ingresó un pedido de informes para conocer el total de solicitudes de fojas de Servicio presentadas para iniciar el trámite jubilatorio correspondientes a la Administración Central, desde el 10 de enero al 12 de septiembre de 2024, discriminadas por mes de ingreso de cada solicitud y por Servicio de Administración Financiera (SAF) o por Dirección General de Personal o Recursos Humanos de las distintas áreas. También para organismos descentralizados, instituciones de la Seguridad Social y Empresas y Sociedades del Estado.

Además pregunta por la cantidad de trámites jubilatorios ingresados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, desde el 1 ° de enero al 12 de septiembre de 2024, que cuentan con número de expediente, discriminado por mes.

El otro punto reclama la proyección del déficit previsional estimado para los años 2024 y 2025, generado en el ámbito de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, tomando en cuenta el volumen de trámites bajo análisis al 12 de septiembre de 2024, y por último, las vacantes producidas por jurisdicción, discriminadas por categorías/niveles y por escalafón.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.