Bottero brindó en el Concejo el segundo informe de gestión del año

Ayer el Ejecutivo local, por medio de su Secretario de Gobierno, Germán Bottero, hizo el segundo informe de gestión. Un acto democrático y necesario que le da transparencia a la acción de gobierno y que es saludable para el desarrollo político de la adminitración actual de gobierno

A continuación, algunas de las respuestas más relevantes durante la visita de los funcionarios al Concejo.

Protección Vial y Comunitaria

-Accidentología: “Los actores que aportan datos son Protección Vial, el CEMU, la GUR, Policía, Bomberos, el 107 y medios de comunicación. Son relevados por Protección Vial a partir del Observatorio Vial, se cargan al sistema Magic que se vuelca en un Sistema de Información Geográfica (GIS) y en un tablero de comando interno. Hasta setiembre está todo cargado y se pueden ver todos los lugares donde hay accidentología. Números de accidentes de tránsito fatales: 9 en lo que va del año”.

-Horas extras: “Era un área que había que había que recuperar. No hay más coordinadores, se llaman jefes de turno. Los inspectores tienen facultad de elegir qué fin de semana quieren trabajar en el mes, esto no es menor en un lugar que demanda horas extras en horarios especiales. Hay quienes no realizan horas extras por propia voluntad, otras deciden trabajar solo un fin de semana, y hay gente que está dispuesta a trabajar más tiempo. Hoy tenemos inspectores que tienen más horas extras asignadas que los jefes de turno. Tratamos de ser justos con las horas extras y con los servicios”.



En respuesta a una pregunta del oficialismo, se dejó claro que no se castiga al empleado quitando horas extras, sí se aplica el régimen disciplinario. Hay gente apercibida y suspendida. “Cuando uno es claro y justo, es mejor que manejar las cosas por abajo y que sigan corriendo. La aplicación de sanciones ha servido y esa es la línea de trabajo”, dijo Bottero.

-Retención de vehículos a octubre: motos 1999 (más del 100% que los registrados el año pasado), y autos: 146 (más del 180%). A setiembre se hicieron 666 operativos de control de tránsito, a octubre se realizaron 12.191 actas e infracciones en Protección Vial, y 430 actas en Protección Comunitaria. “Desde Protección Vial reconocemos el aporte de la Policía en los operativos. No está siempre, pero acompaña en horarios y lugares particulares. La distribución de los controles es armónica en los barrios de la ciudad”.

Secretaría de Hacienda

-Alquiler vs. adquisición de maquinaria: “Queremos recuperar el trabajo municipal y para eso tenemos que equiparlo con rodados y maquinaria pesada. Esto no significa que dejemos de depender de ciertos alquileres. No veo una contradicción. El costo beneficio hecho por comprar un camión claramente nos viene a solucionar un problema financiero económico, pero no vamos a dejar de alquilar, en todo caso, vamos a alquilar menos”, dijo Bottero. “En el mientras tanto, vamos a tener que seguir recurriendo al alquiler de equipos y maquinarias, pero la tendencia es que ese gasto se vaya achicando con el tiempo”, manifestó Bravino.



-Personal político que se ha sumado al Municipio como proveedor: “Prestan algún tipo de servicios que esté faltando dentro de las actividades del Municipio. Falta el detalle de quienes se dieron de alta en el último tiempo”, le respondió Bravino al concejal Martín Racca.

-Informe del estado financiero-contable: “El análisis contable es la ejecución presupuestaria que han recibido, y que es de información púbica”, dijo Bottero. “En cuanto a plazos fijos, tenemos 3 y cada uno de ellos tiene su afectación. Hay 725 millones de pesos en Banco Francés ligados a un proyecto de renovación de ciclovías, parques y plazas de la ciudad. Otro plazo fijo en el Banco Francés es de 1.564 millones de pesos están afectados a la compra de maquinarias y equipos. En el Banco Credicoop hay 405 millones de pesos”, informó Bravino. Los recursos de acceso inmediato, que son los saldos de fondos de inversión, rondan en 3.480 millones de pesos, en los que están incluidos 607 millones de pesos que llegaron la semana pasada en concepto de obras menores 2024. Los saldos bancarios al día de ayer son de 12.138.700 millones distribuidos en ocho bancos. El total de recursos inmediatos es de 3.495 millones de pesos”, informó Bravino entre otras cuestiones. Hay una reserva para proyectos que saldrán en el corto plazo que incluyen el cambio de luminaria LED por 750 millones de pesos, 50 millones para la compra de equipamientos inmobiliarios para la modernización del Municipio, 15 millones para la inversión en software y hardware para la colocación de cámaras de seguridad, y hay una licitación en curso de tubos de hormigón por 20 millones de pesos, sumando todo esto 835 millones. Todas las reservas que tiene el Municipio están atadas a proyectos o planes que se van a desarrollar en los próximos meses. Hay compras que ya se van a hacer este año”, dijo la funcionaria. “Nosotros no nos embarcamos en ninguna compra que no tenga calzado el dinero. Es una forma de trabajo. Vamos a anunciar cuestiones que tienen los recursos previstos”, le contestó Bottero a Juan Senn.



-Cobro de Tasa: se están levemente recuperando respecto al piso que se tuvo en el mes de junio que fue de 66%. Hoy el 70% de los rafaelinos está cumpliendo con el tributo de la tasa municipal.

Secretaría de Educación y Cultura

-Fiesta del Teatro 2024: inversión total de $51,7 millones, de los cuales se van a recuperar 20 millones por parte del Gobierno Provincial.

-Deuda con los escritores ganadores del Fondo de Edición Municipal de los años 2022 y 2023: está saliendo de imprenta el premio del ganador del FEM 2022. “Estaríamos cumpliendo con quienes han ganado aquella edición y presupuestando la edición del 2023 para subsanar esta situación”, dijo Bottero.



-Escenario móvil: “En lo que va del año se ha alquilado una sola vez para el evento del Club de Planeadores. Hoy el alquiler ronda en los $1.800.000”.

-Centro Recreativo Metropolitano: “Se lo tiene vivo y activo con eventos, donde los músicos rafaelinos pueden tocar y expresarse gratis. Pagar un caché para la presentación a veces es difícil. No tenemos una metodología de alquiler del espacio, sino compartir con las producciones locales el lugar”, informó Bottero. La idea es regularlo administrativamente.

-Anfiteatro Alfredo Williner: “Llegamos y hubo que clausurar los camarines. Tenía abandono y necesidad rápida de actuación. Hay que hacer trabajos importantes. Hubo que recuperar el uso de algunos espacios; a partir de esto estamos en condiciones de utilizarlo”.



-Taller Inclusión Educativa: “El lunes 4 de noviembre se va a efectivizar el traslado a un salón municipal de barrio Fátima. Lo que funciona en el barrio 2 de Abril va a continuar”.

-Cantidad de horas de docentes de los programas: es variable. En agosto se elevó la hora a $3.300. La hora cátedra docente de diciembre hasta ahora ha aumentado un 346%. No hubo gran variación en cuanto a la cantidad de talleres brindados.

Seguridad

-Vínculo con la Fiscalía Regional: “El interlocutor sigo siendo yo, el vínculo es normal”, dijo el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Saliba y continuó informando.

-Comando Unificado: “Las reuniones se llevan a cabo los días miércoles, con la novedad de que se sumaron las Fuerzas Federales. Se está haciendo un buen trabajo de articulación”.



-Tareas de prevención: “Las cámaras LPR (lecturas de patentes) que había no funcionaban al 100% como ahora lo hacen las tres que adquirimos gracias al dinero de Incluir Seguridad”.

-Vecinales adheridas al programa Ojos en Alerta: hay 25 adheridas, 13 están en estado de formación y 3 aún no se han formado. Los resultados están siendo satisfactorios.



-Cámaras: “Las venimos instalando. Nos faltan todavía los discos rígidos porque son importados, el proceso de instalación no es sencillo”.

-Fotomultas: “No están previstas en el corto plazo, sí trabajar con agentes de tránsito o inspectores municipales que puedan detectar algunas infracciones a través de cámaras”, explicó Bottero.

-Ubicación de Nueva Alcaldía: Italia y Tránsito Pesado. Está a disposición ese lugar. “Hoy tenés más de 100 personas detenidas en la Alcaidía ubicada en la Jefatura de Policía, en el medio de la ciudad”, dijo Saliba justificando la decisión del traslado.

-Centro de Monitoreo: “Sumamos ocho agentes y van a ingresar tres más. Incorporar personal es una decisión política. Cuando hay pocos móviles se hace rastrillaje a pie”.

-Respuestas a minutas: se leyeron varias de las que habían sido enviadas por la oposición, y algunas respuestas quedaron en ser enviadas. Vacunación contra el dengue, entrega de alimentos, campaña de Leptospirosis, lavacoches y personas en situación de calle fueron algunos de los temas.

Vecinales

-Mantenimiento de sedes: “Tenemos una cuadrilla municipal con la que empezamos a desarrollar trabajos de mantenimiento en las sedes de las comisiones vecinales. Hasta ahora trabajamos en 12. Son tareas menores pero necesarias como ser cambios de instalación eléctrica, instalación de disyuntores, impermeabilización de techos, cambios de cerraduras, etc.”

Cerrando la sesión, el concejal Juan Senn agradeció al secretario el informe, deslizando que hay cuestiones administrativas y de comunicación de la actual gestión que les preocupa como bloque. “Tomo lo que me decís Juan, pero no opino igual que vos. Igual todo lo que podamos mejorar y lo que falte, tomamos el compromiso de hacerlo como lo hemos hecho siempre, pero insisto, no creo que sean inconsistencias”, le respondió el secretario quedando por concluida la reunión.

Con información de La Opinión