Empieza el reducido de la Primera B Nacional: partidos, horarios y TV

Luego de 38 fechas de pura acción y mucho fútbol, llegó el momento que definirá el ascenso de dos equipos a la Liga Profesional y que dará por finalizada la etapa de la Primera Nacional.

Por un lado, San Martín de Tucumán (quienes se llevaron la Zona A) y Aldosivi (ganador de la Zona B) se enfrentarán en una final por el primer ascenso, mientras que otro grupo de equipos se verá en rondas de eliminación directa para definir el segundo que promocionará a la Primera División.

La pelea por el segundo ascenso se definirá por el tradicional torneo Reducido. Se clasificar los 14 equipos que se ubicaron del segundo al octavo lugar en las dos zonas del certamen y se suma un 15° equipo, que será el perdedor de la final entre Aldosivi y San Martín de Tucumán.

Todos los cruces se jugarán a partido único y con un formato muy parecido a la Copa de la Liga del fútbol de Primera División: el segundo de una zona contra el octavo de otra; el tercero con el séptimo; el cuarto con el sexto y ambos quintos entre sí.

¿Cuándo se jugará la final por el primer ascenso?

El duelo entre San Martín de Tucumán y Aldosivi tomará lugar en Rosario, específicamente en el estadio Gigante de Arroyito el próximo domingo, a partir de las 15:00 horas.

El mismo cotejo será dirigido por Yael Falcón Pérez y tendrá la participación de su compañero Lucas Caballero, quien será el encargado del VAR. El enfrentamiento se podrá observar gracias a las pantallas de TyCSports.

Cronograma del torneo Reducido

Sábado 2 de noviembre

San Telmo vs. Gimnasia de Jujuy, desde las 13:45 horas. TV: TyC Sports.

Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de Buenos Aires, desde las 17:00 horas.

Quilmes vs. Defensores de Belgrano. desde las 20:05 horas. TV: TyC Sports.

Domingo 3 de noviembre

Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba, desde las 13:00 horas. TV: DirecTv

Deportivo Madryn vs. San Miguel, desde las 17:00 horas

San Martín de San Juan vs. Gimnasia de Salta, desde las 18:00 horas

Lunes 4 de noviembre

All Boys vs. Colón, desde las 21:10 horas. TV: TyC Sports.

Fuente: 442