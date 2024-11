Fin a la interna del PJ: Quintela no apelará la decisión de la Justicia y CFK asumirá al frente del partido

En una reunión extensa y con distintos focos de discusión, que se llevó a cabo en un hotel ubicado sobre la avenida Callao, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decidió dar por terminada la disputa por la presidencia del PJ. No apelará a la Cámara Nacional Electoral (CNE), posibilidad que estaba en evaluación y que terminó de declinar después de un encuentro con sus tres apoderados.

El riojano le dijo a cerca de 70 dirigentes, que estuvieron presentes en la reunión, que no tenía intenciones de seguir por la vía judicial, que iba a reconocer a CFK como la principal autoridad del partido y que iba a comunicarse con ella en las próximas horas. Así buscó poner fin a la disputa de poder que protagonizó con la ex presidenta.

Frente a esa decisión, el mandatario norteño se encontró con el rechazo de varios dirigentes que le pidieron continuar en el campo judicial y apelar ante la CNE, para tratar de forzar la competencia electoral. “Hubo mucho trabajo durante los últimos meses que queda en el camino por una mentira, porque los avales estaban”, sentenció uno de los presentes ante la consulta de Infobae.

La decisión parece ser indeclinable, ya que el propio Quintela dijo en público que va a reconocer a CFK como la presidenta del PJ y adelantó que quiere encontrarse con ella. Al caer la noche la Junta Electoral proclamó a la lista de Cristina Kirchner, tal como había adelantado este medio en la mañana de este martes. Una traba más para seguir intentando por la vía judicial, luego de que la jueza federal María Servini desestimara su pedido de ser habilitado para competir.

“Nosotros vamos a reconocer a las autoridades del partido, que es legalmente lo que corresponde”, dijo Quintela esta tarde en Radio Perfil, además de adelantar que tratará de reunirse con la ex mandataria “para manifestarle personalmente nuestro acompañamiento al Partido Justicialista que ella va a presidir”.

Desde el Instituto Patria le aclararon a este medio que aún no hubo ningún tipo de comunicación por parte del riojano y manifestaron cierto fastidio, debido a que la ex presidenta lo llamó el viernes de la semana pasada y el “Gitano” nunca le respondió el mensaje. De todas formas, la puerta para el encuentro quedó abierta y, una vez que Quintela se comunique, quedará en la decisión de CFK recibirlo o no.

En paralelo, el esquema político del riojano, llamado “Federales, un grito de corazón”, emitió un comunicado en el que anticipó la creación de una corriente interna dentro del peronismo, que será conducida por el Gobernador. “Ratificamos la continuidad política de Federales que más que una lista electoral se convirtió en un espacio entusiasta de militancia, épica federal y convicción movimientista”, indicaron.

“La conducción de Ricardo Quintela en este espacio es garantía de la presencia federal y equilibrada que respeta la importancia de todas las provincias”, explicaron, al tiempo que resaltaron que es “falso” que no se consiguieron los avales requeridos para la presentación de las candidaturas. Dijeron que había “en cantidad más que suficiente” y que “se entregaron con recepción aceptada y ante múltiples testigos, en tiempo y forma”.

El espacio político destacó también que “la tarea del ahora es “frenar a Milei” y eso no se logra con consignas fuertemente gritadas y escasamente consolidadas en prácticas concretas”, y que “hay nuevas demandas de la sociedad y eso requiere de una organización fuerte y moderna que las comprenda y las represente”.

“Federales propone un peronismo que es más que una fuerza política; es un movimiento de transformación social y cultural que no solo responde a las necesidades del presente, sino que anticipa el futuro, construyendo un mundo donde todos tienen un lugar, una voz, y un propósito”, fue el mensaje final del comunicado, que busca marcar con claridad que tratarán de armar un espacio donde todos tengan mayor influencia, en detrimento de lo que se le cuestiona al kirchnerismo.

“Esta es la revolución del peronismo federal: audaz, inclusivo, profundamente humano ,donde cada provincia es parte fundamental de la grandeza de la Nación”, indicaron. En las próximas días el riojano definirá si hay un acto de lanzamiento de esa corriente federal, que se realizaría el 17 de noviembre en La Rioja, día en que podría asumir CFK la presidencia del PJ.

* Para www.infobae.com