Nombramiento de jueces en Rafaela: En poco tiempo Pullaro lo va a solucionar

El sistema judicial en Rafaela, así como en gran parte de la provincia, se ve seriamente resquebrajado por la falta de jueces en juzgados, vacantes que en algunos casos data de varios años a esta parte. En el caso particular de Rafaela, el problema se vio acrecentado y en los juzgados civiles y laborales, la mora judicial es muy grande, como siempre lo repetimos, no por cuestiones inherentes a empleados y funcionarios judiciales, por no contar algunos juzgados con los jueces, los que oportunamente se jubilaron o bien ascendieron o fueron trasladados y dejaron vacantes, que si bien son cubiertas por los jueces de otros juzgados, la realidad es que todo se hace muy lento y a los jueces se les hace imposible cubrir tanto. Rafaela no solo que tiene juzgados sin jueces, Rafaela debería tener al menos dos juzgados civiles más para responder a las necesidades de una ciudad que creció mucho y ello no se vio reflejado en la cantidad de juzgados necesarios para la cantidad de habitantes que abarca la competencia de los tribunales.

En la fiscalía local sucede algo similar. Actualmente aún no se cubrieron las vacantes de fiscales que pasaron a ser jueces y otros que se jubilaron, así como el inminente traslado de una fiscal a la ciudad de Santa Fe, por lo que el trabajo se acumula y los fiscales tienen que dedicarle muchas más horas al trabajo para poder cumplir con los requerimientos de plazos judiciales fundamentales para toda causa penal.

R24N está en condiciones de asegurar que en los próximos meses, quizá antes de fin de año o bien en el primer trimestre de 2025, el Gobernador Maximiliano Pullaro va a solucionar esta problemática que por cierto es muy seria.

En la semana que pasó, Pullaro instruyó a sus colaboradores para que se de una pronta solución, para que se tomen los recaudos necesarios a fin de solucionar este serio inconveniente tanto en los Tribunales de Rafaela como en San Cristóbal y Tostado. Si bien, como dijimos al comienzo, el problema es en toda la provincia, en Santa Fe y Rosario el tema es diferente y allí juegan otras circunstancias, no son las mismas para Rafaela, San Cristóbal y Tostado.

"Les pedimos que tengan un poquito más de paciencia, el Gobernador nos pidió enfáticamente que solucionemos este problema y dejemos las cuestiones políticas de lado, estamos trabajando para darle una pronta solución, pero no todo es inmediato, esto viene desde hace mucho tiempo, Perotti hizo cualquier cosa y ahora debemos enderezar un hierro muy torcido, pero antes de Marzo de 2025, Rafaela, San Cristóbal y Tostado van a tener nuevos jueces y fiscales en funciones", nos manifestó uno de los colaboradores más estrechos del Gobernador.