El abandono de la Recova Ripamonti es preocupante y las soluciones no aparecen

Pareciera que es el karma de los gobiernos, estos se suceden y no se puede encontrar una solución. Casi que no se entiende, resulta inexplicable pero es así.

La Recova Ripamonti está ahí, destruida, en un estado deplorable, cayéndose a pedazos.

Si nos ponemos a analizar, la solución no es tan difícil, por lo que entendemos que falta decisión política, no hay otra razón, por lo menos ninguna que nosotros sepamos a nos imaginemos. Hilar muy fino nos podría llevar a senderos realmente sinuosos que en realidad no queremos abordar, preferimos creer que solo es falta de decisión y nada más.

En real y nadie lo pone en duda que Viotti heredó este problema, pero ya vamos por el año de gestión y los días pasan, los meses se suceden y día a día el estado es peor. Por otro tema, y mucho más allá de lo estético, transitar por las inmediaciones de la Recova es un verdadero peligro, en cualquier momento se derrumba lo poco que queda de este verdadero monumento histórico de Rafaela y las consecuencias pueden ser muy graves.

Creemos que el intendente debería preocuparse en serio y encarar la restauración de la Recova, Rafaela se lo merece, la gente y su historia también.