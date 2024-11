Un juez de la Corte Suprema de Justicia se refirió a los plazos del máximo tribunal para tratar la condena a Cristina Kirchner

Juan Carlos Maqueda, uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se refirió este miércoles a la ratificación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y la posibilidad de que el máximo tribunal sea el que defina la suerte de la dos veces presidenta de la Nación. La Cámara Federal de Casación Penal la condenó a seis años de prisión perpetua e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“La Corte lo estudia en los tiempos correctos. Seguramente habrá un pronunciamiento en un tiempo prudencial”, advirtió Maqueda en declaraciones a Cadena 3 durante una visita del juez a la Legislatura de Córdoba, donde lo homenajearon por su trayectoria. Cabe recordar que Maqueda dejará el máximo tribunal en diciembre, cuando alcance los 75 años de edad.

A todo esto, la defensa de Cristina Kirchner anunció que presentará la apelación al fallo de Casación Penal, por lo que la Corte Suprema debería revisar la condena. Cabe recordar que el nuevo Código Procesal Penal establece que las penas se ejecutan una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión y esto es cuando el máximo tribunal rechaza el último recurso de la defensa. Pero esto es algo que puede demorar años.

Maqueda puntualizó que “no se maneja ningún tipo de tiempo”, ya que el fallo recién se conoce y las partes tienen la posibilidad de recurrir. “El recurso extraordinario se impone ante el tribunal mismo en el que dictó el fallo, y después de eso, va recién a la Corte”, explicó. Y enfatizó que, aunque se mencione que se apela al máximo tribunal, “todavía ese tiempo no es un tiempo en el cual el expediente esté en la Corte, sino en Casación”.

Consultado sobre su inminente salida de la Corte Suprema, Maqueda aclaró que no llegó a pedir cinco años más, ya que el gobierno de Javier Milei lo notificó con “nueve o 10 meses” de antelación sobre su retiro al cumplir 75 años. “No me iban a dar cinco años más”, manifestó. Actualmente, Maqueda comparte el máximo tribunal con sus pares Horacio Rosatti, Carlos Ronsekrantz y Ricardo Lorenzetti.

Maqueda dejará el tribunal en diciembre y el Senado de la Nación no avanzó por ahora los pliegos de los dos candidatos que envió el presidente Milei: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El mandatario no descartó avanzar con sus nombramientos por decreto en caso de que el Senado no les dé el visto bueno, indicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos. Hemos enviado los pliegos al Senado. Y el senado tiene que dictaminar. Yo no voy a estar dando posiciones antes de que el Senado no avance con el tema”, manifestó Milei. Y añadió: “Necesitamos que operen los mecanismos institucionales. Hemos presentado los pliegos. Estamos cumpliendo con todos los pasos. Esa es la situación real. Ahora esperemos que actúe el Senado. Cuando tenga respuesta del Senado, veré qué tengo que hacer”, concluyó.

