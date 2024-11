Traspaso de rutas: Nación impone un "precio demasiado alto" a Santa Fe

Cuando se suponía que estaba a punto de sellarse un acuerdo, la Nación volvió a "correrle el arco" a la provincia en materia de obra pública. Este miércoles, los ministros Lisandro Enrico y Pablo Olivares se reunieron – una vez más- con funcionarios del gobierno central. La intención era avanzar en un convenio que permitiese el traspaso de rutas nacionales a la provincia, ante la decisión de la Casa Rosada de no ejecutar obras ni hacer reparaciones porque "no hay plata" y porque la consigna es no incrementar el déficit fiscal.

Pero para sorpresa de los funcionarios santafesinos, las autoridades de Nación plantearon que el traspaso de los corredores debía ser en simultáneo con la decisión de la provincia de negociar con el gobierno central sus acreencias. Según confiaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Litoral, la Nación mantiene su interés de ceder las rutas, pero impone "un nuevo condicionamiento". Esta vez, la exigencia de la Casa Rosada es que Santa Fe ingrese al Régimen de Compensación de Deudas y Acreencias dispuesto por decreto del presidente Javier Milei. Y sólo una vez que haya convenido con el gobierno central la cancelación de todos esos compromisos, habría cesión de rutas.

La provincia resiste la idea. "Son cosas diferentes", se sostiene. Ingresar a esa suerte de "clearing" implicaría, además, que Santa Fe renuncie a la demanda judicial iniciada contra la Nación por la deuda que mantiene Anses con la Caja de Jubilaciones. Pero además, genera un escenario demasiado incierto en términos de plazos. "Los acuerdos en el marco de un régimen de compensación de deudas suelen ser eternos", graficó la fuente oficial consultada por este diario. Las rutas no pueden esperar tanto tiempo.

Precio alto

El encuentro en Buenos Aires de este miércoles en el que se pretendía reimpulsar la negociación por las rutas estaba pactado con Martín Maccarone, secretario de Infraestructura de la Nación. En el devenir de las conversaciones habían intervenido, incluso, el propio ministro de Economía, Luis Caputo; y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las rutas que la provincia pretende incorporar como propias y sostenerlas mediante un sistema de peaje son la A012, la ruta 11 y la 33.

Las negociaciones con Nación por la problemática vial no han sido fáciles. Demandaron al menos una docena de viajes y reuniones en Buenos Aires y el retorno, en muchos casos, con las manos vacías. Se padeció, incluso, el cambio permanente de interlocutores.

Aun así, la provincia albergaba la expectativa de sellar un acuerdo. Pero esta suerte de "canje" propuesto ahora, fue interpretado – tal lo expresado- como "un nuevo condicionamiento". La Nación se resiste a discutir o negociar rutas y deudas de manera independiente; pretende que Santa Fe acuerde cómo cancelar sus deudas y acreencias, y sólo llegada esa instancia, facilitar la transferencia de trazas viales. Pero para la provincia, ello implica "pagar un precio demasiado alto". En el "paquete" que Santa Fe debería negociar si ingresa al Régimen de Compensación, se incluyen las deudas de Nación por fondos previsionales pero también, los que debe el Ministerio de Seguridad por el mantenimiento de presos federales, y el reclamo para que Santa Fe vuelva a tributar al fondo que se propone para financiar a la AFIP.

En ese escenario, el gobierno de Santa Fe anticipa que no es intención de la provincia renunciar a la demanda ante la Corte. Asimismo, evalúa por estas horas la pertinencia y conveniencia de sumarse a un Régimen de Compensación de deudas que, como se dijo, podría demandar más tiempo para su resolución que los plazos que se tome la justicia para emitir sentencia sobre el planteo por los fondos previsionales.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.