Habló la mujer que fue atacada a palazos en un campo de golf de Pinamar: “Me pegaron como una rata”

En las últimas horas, se dio a conocer un violento episodio que quedó registrado en video y que estremeció a los vecinos de Pinamar: se trata del brutal ataque a una mujer de 61 años en un campo de golf mientras tomaba mate, donde una pareja le pegó con los palos hasta dejarla tirada en el piso.



El hecho ocurrió el martes por la tarde y las impactantes imágenes se viralizaron rápidamente. Fue así cómo la víctima salió a contar cómo se originó la agresión y precisó detalles de la secuencia.

“Voy seguido al golf a pasear, a descargar tensiones en el pasto. Había gente lejos jugando y estábamos al costado de la cancha. Empezamos a ver algo raro porque las pelotas andaban rápido. A esta gente le molestaba y nos empezaron a tirar para nuestro lado”, relató Silvia Alejandra Lopresti, la mujer atacada, en declaraciones a Radio 10.

Según Lopresti, una mujer que se encontraba practicando el deporte se acercó en cuestión de instantes y comenzó a golpearla. “De la nada, con el palo que tenía en la mano, me pegó en la cabeza. El palo se partió y el golpe me dejó atontada. Después sacó otro y me volvió a pegar”, aseguró la víctima.

Al momento del hecho, Silvia, que reside en City Bell, estaba tomando mates cuando se le abalanzó la agresora y, luego, también su esposo. De acuerdo a lo que contó, mientras le pegaban palazos la insultaban: “Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate ratas. Pagamos 50 mil dólares por estar acá”. Y agregó con angustia: “Me pegaron como a una rata”.

El ataque generó conmoción entre los vecinos, quienes inmediatamente se acercaron a asistir a la víctima. Al mismo tiempo, un hombre que fue testigo del suceso llegó a filmar la huida de los atacantes con su celular, lo cual podría convertirse en una prueba clave para el accionar de la Justicia.

Después de la golpiza, Lopresti tuvo que ser trasladada a un hospital de la zona debido a las múltiples lesiones que presentaba. Posteriormente, presentó una denuncia en la Comisaría Primera de Pinamar y se abrió un expediente por “lesiones”, que quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4, de esa misma ciudad.

