Reforma constitucional: Perotti se "engolosinó" y se trabó por ahora

El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió a la posibilidad de discutir en la Legislatura provincial la necesidad de reformar la Constitución provincial. Reconoció que existe “voluntad política”, pero advirtió que se debe profundizar la discusión de las iniciativas presentadas. Consideró que la modificación permitirá contar con un Estado más eficaz y cercano.

Una reunión de Labor Parlamentaria desarrollada este jueves en la Cámara de Diputados de la provincia con los presidentes de bloque de las distintas fuerzas partidarias fijó preferencia para el tratamiento de la ley de necesidad de la reforma de la Constitución de Santa Fe dentro de dos sesiones. De esta manera, el tema no llegará a ser tratado en sesiones ordinarias y deberá ser incluido por el gobernador Maximiliano Pullaro en el temario de extraordinarias. En diálogo con De boca en boca (Radio 2), el jefe de gobierno provincial, manifestó en este sentido: “En ningún momento me había involucrado en el debate de la reforma, porque entendí que los problemas graves que tenía la provincia no ameritaba que el poder Ejecutivo pudiese estar encima, problemas de seguridad muy graves que gracias a Dios de a poco se van ordenando, problemas en el sistema educativo, problemas de empleo y teníamos que trabajar para hacer el sistema productivo pero en el día de ayer se dio una preferencia para dos sesiones en donde los diferentes proyectos que hay en la cámara de Diputados, creo que en este momento hay 9, están siendo analizados por los diferentes legisladores y se está trabajando junto con el Senado, con lo cual entiendo que tal vez exista la posibilidad”.

“Se ha manifestado una voluntad política de tratar el tema en dos sesiones. Hoy es una de las sesiones y posiblemente si hay acuerdo de comisión se pueda tratar en extraordinarias. Es una voluntad de tratar el texto de la reforma constitucional”, aclaró.

Luego, observó sobre la modificación de la carta magna: “Sin meterme en el tema de manera particular, indudablemente, la provincia de Santa Fe necesita una actualización de la norma constitucional, imagínense que el hombre no había llegado a la Luna cuando fue la última reforma de la constitución de la provincia de Santa Fe. Necesitamos un Estado moderno, y para eso hay que debatir, pero para eso falta mucho, espero que los legisladores puedan seguir trabajando”.

E insistió sobre la actividad legislativa encarada en este sentido: “Hay voluntad, algunos proyectos llevan 30 años de discusión y otros son muy novedosos, apuntan a otra organización estatal. Creo que podría haber un acuerdo pero quiero ser prudente, falta mucho debate aun. Que se hayan puesto de acuero en tomar el tema en dos sesiones no significa una acuerdo en el texto, hay voluntad política de tratarlo pero estamos lejos”, señaló.

Consultado sobre si la reelección de gobernador era un “escollo”, manifestó: “No creo que pase por ahí. En el texto constitucional podemos consagrar muchas institucuiones para tener un Estado moderno, eficiente, más barato”. Y agregó en ese sentido: “Tenemos que consolidar instittuciones para bajar la inseguridad en Santa Fe, para tener una mejor Justicia. En lo que va de la democracia a solos dos jueces se los destituyó porque la Constitución dice que el jury lo toma prácticamente la Corte y es muy difícil tener una mejor Justicia con esta constitución”.

Pullaro ponderó la posibilidad de contar con “nuevas herramientas”. “Hay muchas cosas que se tienen que debatir, la eliminación de privilegios, se tienen que terminar los fueros en la política y avanzar hacia un Estado moderno y cercano”.(Rosario 3)