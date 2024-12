Isabel Macedo desconsolada al recibir el peor diagnóstico de su médico

Hace unas semanas Isabel Macedo sufrió un accidente mientras ensayaba para las funciones de Margarita y en ese momento salió a aclarar que tras los estudios médicos que se realizó no había lesión de gravedad en su nariz y solo fue un golpe.

Lo cierto es que el sábado, tras persistir los fuertes dolores en la zona y ante una nueva consulta médica, la actriz confirmó el peor diagnóstico: deberá operarse la nariz por tres fracturas. “No sé ni cómo empezar a contarles lo que descubrimos hoy”, comenzó su video en Instagram Isabel Macedo.

Y explicó: “Me seguía doliendo mucho la nariz, entonces fui al médico y abrimos ahí la tomografía que me hice en Buenos Aires, que el informe decía que no tenía nada, que era sólo un golpe, y tengo tres fracturas en la nariz".





"¡Lo que yo lloré! No era que quisiera llorar pero se me caían las lágrimas de la impotencia de no haber sabido en el momento. Igual ya está, ahora ya pasó. Tengo que pensar para adelante ver qué hago. Me van a tener que operar, les quería contar eso”, explicó entre lágrimas Isabel Macedo.

"Me angustia mucho que alguien vio esa tomografía e hizo el informe diciendo que no tenía nada, que era solo un golpe. Yo no estudié medicina, leo el informe que dice que está todo bien. Cuando abrís la tomografía, hasta yo que no veo nada, se ven las fracturas. ¿Nadie lo vio?", siguió indignada por aquel primer diagnóstico erróneo que recibió.

"Con razón me estaba costando tanto respirar... Me seguía doliendo tanto y yo justificando que era por el golpe. No saben la angustia que tengo, trato de pensar cosas lindas y que todo va a estar bien", concluyó la actriz, mostrando luego que ya se realizó los estudios médicos para operarse.

En medio de los ensayos para los shows de la serie Margarita en el Movistar Arena, Isabel Macedo sufrió un terrible accidente que preocupó a todos sus seguidores.

El periodista Gustavo Méndez quien comunicó desde las redes sociales el percance que sufrió la actriz: “Isabel Macedo se accidentó durante los ensayos de Margarita. En el día de ayer, la actriz y protagonista de la serie sufrió un golpazo y se fracturó la nariz”.

Lo cierto es que ante la alerta y preocupación que generó este dato, Macedo grabó un video donde contó cómo se siente tras el fuerte golpe que sufrió en su nariz y mostró la herida que tiene.

La madre de Isabelita y Julia confirmó además que por suerte se trató de un golpe, dolor y herida pero que no hay lesión ósea ni de gravedad.

"Leí que están todos muy preocupados porque me golpee en los ensayos. Es verdad pero no me rompí la nariz, sí me la lastimé y me golpee un poco bastante", indicó Isabel Macedo.

Y contó cómo se siente y esperanzada en recuperarse del todo pronto: "Tengo hinchado me duele pero puedo abrir el ojo y ver, estoy muy hinchada y dolorida pero vamos, vamos...".

Fuente: Pronto