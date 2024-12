Roger Waters fue letal contra Thom Yorke: “Es un completo imbécil”

Roger Waters fue el protagonista de múltiples escándalos en el último tiempo. El excantante de Pink Floyd suele expresar públicamente sus posturas políticas y esto lo llevó a enfrentarse con diversas figuras del espectáculo.

En esta oportunidad, el bajista que se identificó como pro Palestina y apuntó contra el cantante de Radiohead, Thom Yorke. En una entrevista con la periodista y activista Abby Martin, el músico relató el intercambio que tuvo con su colega luego de que Radiohead se presentara en vivo en Tel Aviv en 2017.

En aquel momento, Waters los criticó públicamente y luego pidió disculpas por sus formas y por haber sido confrontativo. “Me respondió y dijo: ‘Normalmente las personas de un lado de una discusión al menos tienen la decencia o la gracia o algo para tener una conversación’”, explicó.



“Entonces le respondí: ‘¡Thom, la gente de BDS (el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones) ha estado intentando tener una conversación contigo durante meses y yo también!’”, continuó Waters sobre su conversación con Yorke.

Ahora redobló la apuesta y dio su verdadera opinión sobre Yorke y sus posturas políticas: “¡Ese tipo es un completo imbécil, está muy dañado! Se cree genial y no lo es, es muy, muy profundamente inseguro. Obviamente piensa que es muy brillante pero no lo es. Así que en realidad no puede tener una conversación”.

“No hay ningún argumento que presentar. Están los oprimidos y los opresores. Los oprimidos son el pueblo indígena de Palestina, los opresores son los colonos visitantes de América del Norte y Europa del Norte… ¡No es un conflicto, es un genocidio, Thom y Jonny!”, agregó también apuntando contra el guitarrista Jonny Greenwood.



En octubre, Thom Yorke vivió un inesperado momento en un show en Australia. Durante su concierto, el líder de Radiohead y The Smile tuvo que frenar luego de que el público se alborotara por la intervención de un manifestante político.

El cantante británico se encontraba de gira en solitario y se presentó en Melbourne, Australia, en el Sidney Myer Music Bowl, donde convocó una gran multitud. Lo inesperado fue que el show tuvo que terminar antes de lo esperado frente a la situación que se desató.



Yorke se encontraba con su guitarra acústica colgada listo para interpretar el hit “Karma Police”, cuando oyó los gritos que llegaban desde el público. Si bien no llegaron a conocerse las palabras exactas del manifestante, se trató de una protesta pro Palestina.

La abrupta intervención hizo frenar el concierto a Yorke, quien además se dirigió ante el espectador y lo instó a subir al escenario: “Subí y decí eso acá. Subí al maldito escenario y decí lo que tengas que decir. Pero no te quedes ahí como un cobarde, vení acá y decilo. Vamos”.

Ante la reacción del músico, el público abucheó al manifestante y aplaudió la decisión de Yorke, mientras le gritaban: “Ignoralo”, “Te amamos”, pero esto no fue suficiente para que el cantante y compositor continuara con la presentación en vivo.

“¿Querés arruinar la noche de todos? Vamos. Ok, veo que sí. Los veo después, entonces”, agregó en contra del desconocido manifestante e inmediatamente se quitó la guitarra y abandonó el escenario para ya no volver, a pesar del pedido de sus fanáticos para que continuara el concierto.

