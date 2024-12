Ceferino Mondino: "No estaba solo cuando me pidieron obediencia debida"

Con conceptos durísimos y que rozan la ilegalidad (por parte de los que quieren torcer la libertad de pensamiento de algunos concejales), Ceferino Mondino advirtió muy claramente que "No estaba solo cuando me ofrecieron la prosecretaría a cambio de obediencia debida".

Mondino dejó muy en claro que a partir de ahora va a votar con libertad (es lo que siempre debe pasar), y la posición del concejal es fundamental cuando estamos en las puertas de votar una tributaria altamente onerosa para los rafaelinos y que el peronismo seguramente votará en contra, por lo que el voto del ahora "repudiable" Mondino para el "Emperador de Villa Podio", es fundamental pero será difícil de lograr.

Hoy Mondino le dijo a un colega al oído: "Tranquilo, no pongas nada todavía, tengo el respaldo de Maxi y de Gisela, ellos saben perfectamente lo que está pasando, principalmente Gisela, y más aún, lo que va a pasar de ahora en más".

EN LOS PASILLOS DEL CONCEJO HACEN APUESTAS DE CUÁNDO AUGUSTO ROLANDO SE ALINIA CON MONDINO

Caminar los pasillos del Concejo Municipal deja mucha tela para cortar, hoy mientras algunos levantaban la voz y se exasperaban, otros comenzaban a hacer apuestas para acertar cuándo Augusto Rolando se va a alinear con Mondino y se va a hacer pública la pelea que tiene con Leonardo Viotti puertas adentro. Rolando seguramente va a negociar un lugar en la lista de concejales para el año venidero, el radicalismo tiene a muy poca gente con laureles para ocupar un puesto, el centralismo de Viotti y sus aliados alejaron a muchos y los que quedan en muchos casos no dan el piné. En los mismos pasillos especulan con que el único que realmente puede salvar la ropa de un radicalismo en decadencia es Germán Bottero, pero algunos dan cuenta de ser testigo de una frase que se escucha entre los boina blanca: "Si Bottero se va de la municipalidad para el concejo, los Viotti chocan la calesita, el único que piensa de ese trío es Bottero, los otros no sirven ni para vender praliné en el Bv Santa Fe".

¿Mabel Fosatti sigue siendo concejal?

Hoy se escuchó y muy claro de una colega de la profesora Fosatti, se dirigió a su colaborador y por lo bajo le dijo: "¿Mabel sigue siendo concejal?, no habla, no emite opinión, parece muda y la verdad no aporta nada, me da lastima, pero la política no es para gente tibia".

El sexto piso está más caliente que nunca, no hay aire acondicionado que aguante, los ánimos están caldeados y una fuente de máxima confiabilidad nos dijo: "Castellano vio muchas veces esta película y conoce el final, se compró una bolsa grande de pochoclos y tranquilo espera el final".

LAS SONRISAS HABLAN POR SI SOLAS