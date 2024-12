Brasil. Robó un local de ropa, la empleada se desmayó y tuvo que asistirla: “Tranquila, respirá”

Un insólito asalto tuvo lugar este miércoles en Guarujá, ciudad costera de São Paulo, Brasil. Dos delincuentes ingresaron a un local de ropa con la intención de robar, pero en medio del hecho, uno de ellos sorprendió a todos al asistir a una empleada que se desmayó por el estrés. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio.

El episodio ocurrió en un local de Polo Play. Según las imágenes y los testimonios recabados, los ladrones entraron al establecimiento haciéndose pasar por clientes. Uno de ellos pidió un gorro y, mientras los empleados buscaban las opciones, el otro anunció el robo mostrando un arma oculta bajo su camiseta. “Lo escuché entrar y preguntar si tenía sombrero. Mientras respondíamos, el otro hombre anunció el robo y se levantó la camiseta para mostrar que estaba armado”, narró una de las empleadas presentes.

En el momento del robo, el local estaba con personal reducido: solo dos empleados se encontraban trabajando, ya que los demás estaban en su horario de almuerzo, según informó el portal brasileño G1. A pesar de la tensión, los ladrones actuaron de manera calma, revisaron las estanterías y les pidieron a los trabajadores que los ayudaran a cargar la ropa en bolsas. Sin embargo, mientras cumplían con las órdenes, una de las empleadas, de 41 años, comenzó a sentirse mal.

La mujer, abrumada por la situación, se desvaneció. En ese instante, en lugar de ignorarla, uno de los asaltantes intentó calmarla. “Mi presión arterial bajó y me desmayé levemente. Tenía muchas náuseas. Me dijo: ‘Cálmate, respira, que no te vamos a hacer nada’. No pensé que me harían nada, pero en ese momento pasa muy rápido”, relató la trabajadora tras el hecho.

A los pocos minutos, se activó la alarma del local, lo que llevó a los delincuentes a huir rápidamente con el botín: 422 reales en efectivo (unos 70.000 pesos argentinos) y varias bolsas de ropa. Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, Brasil el caso fue registrado como “robo” en la Comisaría de Guarujá. Las autoridades siguen investigando para dar con los responsables, quienes continúan prófugos.

Aunque el hecho no dejó heridos, el desconcertante accionar del ladrón que asistió a la empleada contrasta con la violencia inherente del robo, mostrando un matiz inesperado en una situación cargada de tensión.

Fuente; La Nacion