Cuánto dinero ganó Franco Colapinto por sus nueve carreras en la Fórmula 1

Franco Colapinto generó furor en la Fórmula 1 con su debut en Monza, sumó puntos, pero sufrió accidentes y abandonos en sus últimas carreras.

Aunque su salario no está confirmado, se especula que podría estar en una cifra similar a la de Logan Sargeant, el piloto al que el argentino reemplazó en la escudería británica.

Cuánto cobraba Franco Colapinto

Según trascendió, el norteamericano tenía el sueldo más bajo de la competición con un millón de dólares por temporada, lo que equivale a aproximadamente 41.600 por cada carrera.

En ese contexto, Colapinto habría percibido cerca de 374.400 dólares por los nueve Grandes Premios que disputó.

No obstante, a esta cifra se suma el bono por desempeño que tiene pautado en su contrato con Williams, lo que podría haber potenciado sus ganancias. También hay que sumar los contratos que Colapinto firmó con empresas privadas en concepto de publicidad.

Todas las carreras de Colapinto en su debut en la Fórmula 1

Colapinto sumó puntos en Azerbaiyán y Texas, y tuvo tres accidentes durísimos, tres abandonos.

Gran Premio de Italia: A principios de septiembre, en Monza, tuvo un sorprendente debut. Finalizó 12° en la tabla de posiciones y había largado en el puesto 18°. Quedó a tan solo dos de la puntuación.

Gran Premio de Azerbaiyán: Acá pisó el acelerador y enloqueció al país. En su segunda carrera (cabe recordar que se sumó al circuito en la fecha 16) consiguió sumar puntos. Obtuvo un histórico octavo lugar, tras largar igual por una sanción a Lewis Hamilton. Allí, se convirtió en el primer argentino desde Carlos Reutemann en 1982 en obtener unidades en la F1.

Gran Premio de Singapur: Si bien no consiguió unidades, estuvo a nada de volver a hacer lo de Azerbaiyán. Finalizó 11°, a un puesto. Tuvo una tremenda largada, sufrió su parada en boxes y quedó al límite de la zona de los puntos.

Gran Premio de Estados Unidos: Otra excelente actuación del argentino y otra suma para Williams. Finalizó décimo y se llevó puntos para casa. Partió 15° y brilló en la carrera para tener una unidad más en lo que restaba del circuito.

Gran Premio de México: Sólida actuación del pilarense. En su quinta carrera en la F1, volvió a estar a la altura y remontó desde la 16° posición a la 12°, con su viveza característica. Hasta llegó a codearse entre los ocho que sumaban puntos, pero la parada en boxes lo retrasó.

Gran Premio de Brasil: Colapinto tuvo su primer abandono en una carrera y fue en la sexta, a falta de tres para la culminación. Parece que noviembre arrancó con las malas noticias. En Sao Paulo, sufrió un duro accidente en la vuelta 32 al perder el control de su auto y chocar contra una de las protecciones, mientras se encontraba el Safety Car en pista.

Gran Premio de Las Vegas: Luego de un durísimo accidente en la qualy que casi lo deja afuera de la carrera, finalmente compitió y tuvo su revancha. Allí ganó lugares en pista y pudo finalizar la séptima carrera. Si bien no sumó puntos, estuvo cerca y terminó en el puesto 14.

Gran Premio de Qatar: Octava carrera y segundo abandono. El circuito llegaba a su fin y Colapinto parece que no encontraba la regularidad. Pero en el continente asiático tuvo mala suerte. Hulkenberg (Haas) se tocó con Ocon (Alpine) y este se llevó puesto al argentino, que no duró ni un giro en pista.

Gran Premio de Abu Dhabi: En su novena y última carrera, no pudo redimirse y terminar de la mejor manera en medio de la incertidumbre por su futuro. Oscar Piastri, a quien le pegó en el post, lo tocó de atrás, le causó una pinchadura y empeoró los problemas en su monoplaza, que terminó con una falla en la unidad de potencia. Aguantó hasta la vuelta 28 y tuvo que abandonar.

