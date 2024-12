El balance de Pullaro: "Hemos cumplido los objetivos del discurso inaugural"

"Tengan humildad, mucha humildad. Todavía no ganamos nada y vamos a ganar cuando los santafesinos vivan mejor. Sí, en este año hemos puestas las bases para esta mejora" dijo Maximiliano Pullaro en el cierre de la última reunión del año del gabinete ampliado con la mayoría de los legisladores de Unidos más los presidentes de los partidos que integran la coalición oficialista.

La reunión - a la cual se permitió el acceso a periodistas- tuvo una primera etapa de racconto de lo realizado en áreas como seguridad y ayuda social; producción y obras públicas y educación para luego ingresar en la etapa política donde, primero, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, y luego la presidenta de Diputados, Clara García y del Senado, Felipe Michlig más el propio gobernador instaron a mantenerse unidos y trabajar juntos para ganar la elección de convencionales y darle a la provincia una Constitución moderna, con un debate de cara a la sociedad.

"Unidos somos imparables" había señalado la vicegobernadora Gisela Scaglia, en la apertura de reunión en un colmado Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Como siempre, el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido, ofició de bastonero e incluso moderó tiempos para que todas puedan exponer. La fecha elegida no fue casual porque coincidió con el primer aniversario de la llegada al gobierno. "No le fallamos a la gente, cumplimos lo que prometimos al asumir" dijo Scaglia. "El viernes coronamos el trabajo de poner a la política de cara al futuro. Nos animamos a abrir el debate a temas prohibidos en Santa Fe", acotó la vicegobernadora en referencia a la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional.

Luego, Cruz presentó los tres ejes para la reunión especialmente con legisladores. Fue así que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, expuso las acciones realizadas y los indicadores de fuerte caída del delito, especialmente de homicidios y heridos con armas de fuego tras las reformas policiales y penitenciarias. "Santa Fe cierre el año en la media nacional de homicidios cuando antes estaba muy por encima" adelantó el ministro. "La caída de homicidios en lo que va del año es del 55,56%" expuso en gráficos. Dijo que hay muchas tareas pendientes y anunció que el año próximo habrá un fuerte trabajo conjunto con los gobiernos locales de Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista. A su turno, la ministra Victoria Tejeda expuso números sobre los ejes del trabajo social en barrios de Santa Fe y Rosario para descomprimir indicadores de violencia y planteó desafíos para el próximo año de gestión.

Luego fue el turno de Gustavo Puccini, Desarrollo Productivo quien expuso la agenda de trabajo de la cartera, los programas en marcha así como las mesas de trabajo; el apoyo a la competitividad sistémica planteada como desafío inminente en la Argentina. Lisandro Enrico, titular de Obras Públicas, detalló los inconvenientes que tiene el diálogo con Nación por las rutas nacionales con acceso a los puertos del sur. "Nos corren la raya en forma permanente" señaló.

José Goity, titular de la cartera educativa, advirtió que el diputado Pullaro, desde la banca, marcó uno de los ejes centrales a cumplir por su cartera que son los 180 días de clase, pero después se detuvo en el programa Raíces que busca que todos los chicos de la provincia tenga el mismo texto para primer grado. "Tuvimos que ordenar el sistema educativo; derogar la no repitencia que le quitaba autoridad al docente y poner en marcha un fuerte plan de alfabetización", marcó.

Pablo Olivares brindó un cuadro de situación a partir de las variables que empezaron a ordenarse a mitad de año; observó que la inflación se resiste a bajar del 2% y que la recuperación económica es heterogénea. Advirtió que se vienen fuertes debates con Nación por la reforma tributaria "que la van a hacer a los empujones" y mostró números generales de crecimiento de inflación, gastos e ingresos. "Equilibrio fiscal, deuda con escaso peso y obras en marcha" resumió.

En tanto, ya entrando en clima político, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, recalcó que el único frente del gobierno es el cambio. Agradeció el apoyo legislativo al paquete de leyes y se metió de lleno en la reforma de la Constitución. "Hay que consolidar este proceso, darle continuidad y profundizarlo y el gran desafío es ganar la elección de convencionales el 13 de abril. A trabajar todos juntos, a consolidar los gobiernos locales y los convencionales" desafió.

En el cierre, Pullaro dijo estar emocionado por todo lo hecho en el año, agradeció el trabajo y no dejó de remarcar que marzo los va a marcar a fuego. "No nos va a paralizar el miedo. Vinimos a transformar la provincia y el electorado nos dio las herramientas y hubiese sido un error no usarlas. Salimos a la cancha como una tromba" recordó.

Marcó el modelo de gestión que debe ser eficiente y honesto y subrayó que "todo lo que hicimos estaba estudiado. Hemos cumplido los objetivos", señaló. Instó a la coalición a seguir trabajando porque se viene el año electoral de municipios y comunas, pero también de convencionales constituyentes. "Tenemos mística, convicción" destacó para marcar que quedan tres años aún de gobierno, aunque algunos de los presentes ya piensan en la posibilidad de que la reforma constitucional habilite a un nuevo mandato al radical.

Legisladores

Clara García y Felipe Michlig, como presidentes de las cámaras legislativas también hablaron en el Salón Blanco y ambos enfatizaron la necesidad de consolidar Unidos en las futuras elecciones pero además destacaron el trabajo legislativo. "Somos las espadas legislativas del gobierno" dijo la socialista. Informó que en el año fueron sancionadas 150 leyes de las cuales 117 lo fueron por unanimidad y solo 4 con el voto de Unidos. "Construimos una manera de hacer política no desde la crispación", advirtió para marcar que ahora el 7 de febrero será el plazo de presentar listas en toda la provincia.

Michlig dijo que este primer año fue "10 más IVA", repasó los temas aprobados e instó a estar preparados para competir. "Estamos orgullosos de nuestro gobierno pero sabemos que queda mucho por hacer" señaló el senador por San Cristóbal. "Vienen momentos de definiciones políticas. Será crucial la elección del 13 de abril y debemos trabajar para garantizar la Constitución moderna para los santafesinos", planteó.

