Viotti está atrapado entre un partido viejo y una mente antigua

Por Carlos Zimerman*

El año de Viotti en el gobierno no fue bueno, arañando llegó al 4 que lo salvó del aplazo, pero fue solo por cuestiones coyunturales del país, de la situación económica que recién comenzó a enderezarse estos dos últimos meses, que por méritos propios, si hablamos de méritos la nota sería seguramente un 1, no más.

Creanme que esa nota no responde a ningún tipo de subjetivismos, es realmente un pensamiento objetivo que me invade. Siempre digo que un intendente se tiene que ocupar principalmente del alumbrado, barrido y limpieza, luego viene las otras cosas, pero si no podes ocuparte de esas premisas fundamentales para cualquier intendencia, difícilmente vas a poder enfrentar la inseguridad o la creación de puestos de trabajo, menos aún insertar a tu ciudad en el concierto de las más importantes del país más allá de las condiciones naturales que la misma tenga.

Hasta el cansancio hemos repetido, y creanme que no quiero aburrir, las terribles falencias que tiene la ciudad en materia de higiene. La ciudad está sucia y desprolija y sus veredas intransitables, ni que hablar de los olores nauseabundos que emanan por la suciedad de las aves, un tema que tampoco Luis Castellano pudo solucionar. Realmente cuesta creer que en tiempos de informática, cibernética e inteligencia artificial, un intendente no pueda ahuyentar las aves que hacen de la ciudad un verdadero gallinero. Tampoco quiero aburrir con las falencias en cuanto al alumbrado público, germen principal de la inseguridad creciente que se vive en la ciudad.

El grave problema de Viotti es que está encerrado en un partido viejo y decadente y su mentalidad también lo es, respondiendo más a los parámetros de casta, justamente lo que la gente rechazó el año pasado cuando le dio el triunfo a Milei en comicios históricos que seguramente marcaron un antes y un después en la política Argentina.

Viotti sigue actuando como casta, toma decisiones como casta y maneja el Concejo Municipal como una escribanía del Ejecutivo, lo que en términos reales es casta. Definitivamente Viotti pertenece a la casta y se rodea de la casta. Viotti no la vio y eso seguramente perjudica y mucho a la ciudad.

El próximo año habrá elecciones y el Concejo Municipal renueva 5 de sus concejales, creer que todo se va a dividir entre radicales y peronistas es no entender de política. Los libertarios ya se están moviendo, en silencio, con cuidado pero se mueven y mucho. Karina Milei, me consta por una cuestión personal, sabe a la perfección el mundo político de Rafaela, y junto a la diputada Romina Diez tienen anotados una docena de nombres potenciales para intentar colocar en el Concejo al menos uno o dos, como paso previo al que ellos llaman "plato fuerte" que es 2027. Uno de los nombres apuntados, de concretarse, pueden marcar un antes y un después en la política rafaelina, estamos hablando de un nombre con mucho prestigio, con mucha experiencia y con un perfil muy Milei, aunque en este último año las circunstancias lo llevaron a "tranquilizarse" un poco, pero podemos asegurar que el dialogo existe y es asiduo.

El apoyo hacia los libertarios es mayoritario en Argentina, Rafaela no le escapa a ese fenómeno, los partidos tradicionales deambulan entre las presiones partidarias y los pensamientos vetustos y decadentes. Se vive un nuevo tiempo en la política y ni Viotti ni el peronismo se pudieron adaptar aún, quizá nunca lo hagan, son esencialmente casta, Viotti es casta, Castellano es casta, el radicalismo es casta, el peronismo es casta.

Conozco a Viotti de los tiempos en donde "rascaba" un carguito en la gobernación del fallecido Miguel Lifschitz, el que se turnaban con Bottero, el cargo que nunca ejercían pero si cobraban. Viotti es casta, lo que más quisiera en su vida es poder aplicar las ideas de Milei, eso a él le "garparía" mucho más para sus ambiciones personales y patrimoniales, pero está atrapado en un partido viejo, con ideas viejas y dirigentes viejos. Un partido sin juventud, por ende sin futuro.

El 2025 seguramente será un baño de realidad, difícilmente pueda levantar la nota, máxime con su pensamiento de casta en tiempos electorales. Seguirá aumentando la tasa, seguirá recaudando y seguirá tratando de "separar" algo para la política, al fin y al cabo es propio de la casta. Sin licitaciones, con compras directas y con un concejo escribanía, es poco lo que se puede esperar. así nos va, así nos va a ir....

*Director de Grupo 24 Noticias. (R24N,Tiempo de Santa Fe, Diario Córdoba Digital, ABC Argentina, Bav News y Salud y Nutrición