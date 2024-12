Boca dio el primer paso en el sueño de contratar a Sergio Ramos

Boca cerró con empate ante Independiente un pálido 2024, donde al menos terminó apretando el puño por su clasificación a la Copa Libertadores.

Fernando Gago tendrá su primer mercado de pases como entrenador Xeneize y tras el arribo de Carlos Palacios apareció un nombre ambicioso en el horizonte: Sergio Ramos.

El defensor español que cumplirá 39 años en marzo no juega desde el pasado junio, cuando cerró su temporada regreso a Sevilla.

Fernando Gago negó en su última conferencia de prensa contacto con Ramos, sin embargo este lunes “Mundo Boca Radio” aseguraron que desde Boca Juniors ya se contactó con el entorno del español.

Las redes de la reconocida audición no solo advirtierton el comienzo de las negociaciones, sino que también destacaron el optimismo en Boca Juniors.

Las ventajas de Boca en una posible negociación con Ramos

Boca Juniors es un atractivo en sí mismo, sin embargo su participación en la próxima Copa Mundial de Clubes 2025 es sin duda un factor potencialmente decisivo.

El Xeneize jugará la primera edición en la historia del torneo, y Sergio Ramos podría tener la chance de sumarse habiendo ganado todo que disputó en su carrera como jugador.

Una ventaja para Boca es la condición de agente libre que ostenta Ramos. La negociación sería directamente con el jugador y su entorno, sin ningún otro club involucrado.

El sueño de Riquelme y la amistad con Fernando Gago

El nombre de Sergio Ramos aparece en el radar de Boca Juniors desde hace un tiempo. Se hizo público el deseo de Juan Román Riquelme para tentarlo con una experiencia en Argentina, tal como había hecho Daniele de Rossi.

Incluso el pasado abril el propio Sergio Ramos lanzó un guiño a Boca y a Román asegurando en una entrevista que “Boca Juniors siempre me simpatizó un poco más que River. Si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con Boca. Por Juan Román Riquelme y La Bombonera. Me queda pendiente jugar en la Bombonera por el afecto que le tengo que Boca”.

La llegada de Fernando Gago a la conducción técnica de Boca reflotó el tema Ramos, quien forjó una relación de amistad con Ramos durante el tiempo que compartieron juntos jugando para Real Madrid.

Sergio Ramos, leyenda del fútbol

Ramos ha conseguido con Real Madrid posicionarse como uno de los mejores defensores del Siglo XXI, y muchos lo posicionan entre los más destacados de todos los tiempos.

La virtud goleadora ha sido marca registrada en la trayectoria del andaluz, quien ha logrado 42 goles en su carrera, incluyendo tantos que valieron títulos de los más variados.

Ramos surgió en Sevilla y disputó 16 temporadas con Real Madrid, donde logró 22 títulos, incluyendo cuatro Champions League.

Fue compañero de Messi en su paso por Paris Saint-Germain, y lo último de su carrera fue una temporada en Sevilla, regresando a la institución.

Sergio Ramos también grabó su nombre en la Selección de España formando parte de la generación dorada que ganó a Copa Mundial en 2010 y logró el bicampeonato en Eurocopa.

Fuente: 442