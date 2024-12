¿Se juntan para solucionarle los problemas a la gente o sus problemas?

Cuando uno lee los concurrentes al encuentro, cuando analiza quienes fueron anfitriones y observa algunos "desaparecidos" que se encuentran ocupando cargos sin siquiera que la mayoría de la gente sepa que están en ellos y cobrando suculentos sueldos, no tiene más que preguntarse si estos señores se juntan para solucionarle los problemas a la gente o si en realidad en cada encuentro, en cada reunión, en cada charla, lo que realmente buscan es solucionar sus problemas y tratar de seguir prendidos a la teta de un Estado que ya está escuálido de tanto exprimirlo. La política está por demás desprestigiada y mucha razón tiene la gente al respecto, los políticos no hacen nada para que esa imagen cambie. Hoy el descreimiento hacia la clase dirigente es total y cualquier acto de estos señores debe ser mirado con una lupa muy grande. Cuando estamos en las puertas de un año electoral, y vemos que se juntan, seguramente lo hacen para repartirse cargos, difícilmente sea para otra cosa. Deben cambiar, deben demostrar otra actitud, no son creíbles y la gente debe tener memoria a la hora de votar.

EL PARTE QUE DIFUNDIERON A LA PRENSA ADITA Y OBSECUENTE

En una categórica muestra de fuerza y unidad, el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe realizó un encuentro en la ciudad de Rafaela con la presencia de dirigentes y militantes de todo el departamento Castellanos.

El evento se realizó este martes en las instalaciones del Club Independiente de Rafaela y sirvió para presentar formalmente a la “Mesa Departamental de Unidos” que articula las acciones del Frente en el territorio. En la oportunidad, los representantes de cada uno de las agrupaciones que la conforman (UCR, PS, PDP, PRO, GEN y UNO) firmaron un acuerdo y compromiso de trabajo para continuar fortaleciendo este proyecto en cada localidad. Además, se realizó un balance del primer año de gestión y un repaso por las obras y programas que el Gobierno Provincial que encabeza que Maximiliano Pullaro, lleva adelante en cada una de las 46 localidades del departamento.

El Frente Unidos gestiona en más del 70% de las localidades del Castellanos, incluidas las 4 ciudades. Allí, habitan más del 90% de los vecinos departamento.



El acto contó con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa; la diputada Gisel Mahmud, los intendentes de Rafaela, Leonardo Viotti, de San Vicente, Gonzalo Aira; de Frontera, Oscar Martínez y en representación del intendente de Sunchales, el presidente del Concejo de la ciudad, Juan Astor.

“CON SENTIMIENTO, EFICIENCIA Y MUCHO TRABAJO”

Clara García destacó la conformación de la mesa departamental de Unidos “sé que no es sencillo. Venimos de trayectorias y experiencias de gestión muy distintas. Y sin embargo, subrayo la enorme consistencia de sentarnos a la mesa para encontrar los puntos en común”. Brindó detalles del trabajo en la cámara, donde se votaron alrededor de 150 leyes y el hecho de que el 75% haya sido sancionada por unanimidad muestra del diálogo, consenso, de aceptar “miradas distintas, aportes de las minorías parlamentarias. Creo que esa manera de construcción es una forma que ha dado muy buenos resultados, que nos ha permitido pavimentar un camino que termina en la histórica ley de la reforma de la Constitución”. En otro punto señaló que “desde Unidos tenemos el gran valor de llegar al vecino. Somos distintos, no tenemos nada que esconder. Al contrario, tenemos el orgullo de ser parte. Y tenemos el orgullo de la política. Aquí estamos con sentimientos, con eficiencia, con mucho trabajo”.

A su turno, Rodolfo Giacosa (quien es además el coordinador de la Mesa Departamental) destacó

“viendo las obras en cada uno de los 46 pueblos del departamento, demuestra que estamos acá para transformar, para unir. Hoy llegamos a todos, gobernamos para todos. Dijimos que íbamos a transformar la provincia, y lo estamos haciendo con un gobernador, con ministros que le ponen trabajo fenomenal todos los días. Estamos todos acá porque creemos en la política, que se puede hacer de buena manera. Hoy convocamos a mucha gente, estamos todos acá. Somos ciudadanos, vecinos del pueblo, de las ciudades, que estamos trabajando para la Argentina”. La diputada Mahmud también resaltó: Con los hechos, con las obras, con la forma en que funcionamos en la Legislatura, con cada una de las decisiones de los gobiernos comunales y las intendencias, demostramos que venimos a cambiar la provincia de Santa Fe, a administrar un Estado eficiente. Vinimos a hacer las cosas distintas como lo prometimos”

“Con acciones concretas, correctas, y con los valores”

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti expresó: “Estamos cansados de ese país y esa sociedad que se divide pensando siempre en las diferencias sin darnos cuenta de que tenemos más cosas en común que diferencias. Un día nos cansamos de eso y nos pusimos a pensar en la gente, en la provincia, en nuestras localidades. Y nos dimos cuenta de que teníamos que estar juntos, por las propositivas, mirar para adelante. El día que entendimos eso fue el que empezó a cambiar Santa Fe. Quiero resaltar el trabajo que se hace, no sólo a nivel provincial, sino el que hacen muchos de estos dirigentes que están acá. Con acciones concretas, correctas, y con los valores en alto de lo que somos nosotros, podemos demostrar todos los días que se puede hacer política de calidad, que transforme la vida de la gente”

Gonzalo Aira realtó “el exgobernador Miguel Lifschitz nos enseñó que tenemos que tener territorio, escuchar a las instituciones y a los vecinos. Pero también hay que tener la capacidad de la acción. A veces no nos damos cuenta la posibilidad que tenemos en este departamento. Creo que tiene que primar la solidaridad entre todos nosotros”

Oscar Martínez (Frontera) fue contundente al señalar: “No solamente la infraestructura lo que hoy venimos a mejorar, sino el trabajo en lo social, en la salud, educación, seguridad. Y para esto nos sentimos muy acompañados por el Gobierno Provincial”.

PRESENTES

Entre las autoridades provinciales y regionales presentes se encontraban los presidentes comuanles de Ataliva, José Álvarez; Bauer Y Sigel, Franco Serrani; Castellanos, Diego Audino; Colonia Bicha, Miguel Alochis; Colonia Cello, Carmen Heck; Colonia Margarita, M. Soledad Muratore; Colonia Maua, Ricardo Garbagnoli; Colonia Raquel, Luciana Peter; Egusquiza: Florencia Celis; Esmeralda, Luis Berra; Est. Clucellas, Raúl Cuggino; Eusebia, Susana Gimenez; Fidela, Jorge Ovena; Galisteo, Javier Canavese; Humberto Primo, Mauro Gilabert; Josefina, Jorgelina Sicardi; Lehmann, Marcelo Bett; Plaza Clucellas, Gabriel Bono; Pte. Roca, Marcelo Bocco; Saguier, Sergio Ramos; San Antonio, Mauro Previotto; Sta. Clara De Saguier, Luciano Fagnola; Susana, Jorge Perino; Tacurales, Damián Chiappero; Vila: Leticia Borgatello; Villa San José, Julio Forni; Virginia, Pedro Fraire y Zenón Pereyra, Verónica Gallo.