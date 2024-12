"El Jockey" queda fuera de la preselección de los Premios Oscar 2025

La película argentina El Jockey, dirigida por Luis Ortega, no logró superar la primera ronda de selección en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2025, dejando al país sin representación en esta prestigiosa competencia. Este martes, la Academia de Hollywood reveló la lista de las 15 películas que avanzan a la siguiente etapa, entre las que figuran producciones de Brasil, Dinamarca, Francia e Italia, pero no la obra de Ortega.

El film, protagonizado por Nahuel Pérez Biscayart y Úrsula Corberó, había sido elegido el pasado 23 de septiembre por la Academia de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina para representar al país, despertando grandes expectativas por la trayectoria del director, reconocido por trabajos como El Ángel (2018). Sin embargo, al igual que en aquella ocasión, El Jockey no logró alcanzar la nominación.

En esta edición de los Oscar, un total de 85 países y regiones presentaron películas para competir en la categoría internacional, pero solo 15 títulos lograron avanzar. Entre las seleccionadas destacan I'm Still Here (Brasil), The Girl with the Needle (Dinamarca) y Vermiglio (Italia).

La trama de El Jockey sigue a Remo Manfredini, un legendario jinete interpretado por Pérez Biscayart, cuya vida se ve envuelta en un torbellino de autodestrucción, deudas con mafiosos y la búsqueda de su verdadera identidad tras un grave accidente. El filme, recientemente incorporado al catálogo de Disney+, combina drama y thriller en un relato visualmente impactante que refleja la intensidad del cine de Ortega.

Aunque esta vez la película quedó fuera de la contienda, el cine argentino sigue demostrando su capacidad de generar historias potentes que trascienden fronteras. La mirada ahora se enfoca en nuevos proyectos y desafíos para la industria nacional.

Las películas que continúan en carrera, son las siguientes:

Brasil: I'm Still Here

Canadá: Universal Language

República Checa: Waves

Dinamarca: The Girl with the Needle

Francia: Emilia Pérez

Alemania: The Seed of the Sacred Fig

Islandia: Touch

Irlanda: Kneecap

Italia: Vermiglio

Letonia: Flow

Noruega: Armand

Palestina: From Ground Zero

Senegal: Dahomey

Tailandia: How to Make Millions Before Grandma Dies

Reino Unido: Santosh

Fuente; La Nacion