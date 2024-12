Javier Milei presentó el Plan Nuclear: “Pretendemos ser pioneros en el mundo”

El presidente Javier Milei presentó el Plan Nuclear Argentino y aseguró que la Argentina será un protagonista relevante en el desarrollo de la energía nuclear. Durante el acto realizado en la Casa Rosada, Milei estuvo acompañado por el jefe del Consejo de Asesores, Demián Reidel, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

“La energía nuclear es la única fuente lo suficientemente eficiente, abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización. Después de décadas de declive, la energía nuclear tendrá su retorno triunfal. Y nosotros no solo nos vamos a quedar atrás, sino que pretendemos ser pioneros precisamente para esta tarea”, señaló el Presidente.

Se anunció además la creación del Consejo Nuclear Argentino, presidido por Reidel e integrado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Defensa, Luis Petri y el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Germán Guido Lavalle. El primer paso de este plan, se anunció, es la construcción de un reactor modular pequeño (SMR) en el predio de Atucha.

Milei, al tomar la palabra en la presentación oficial de este viernes, precisó: “El potencial de desarrollo en inteligencia artificial es tan inmenso que con la energía convencional no va a alcanzar para abastecer esta nueva demanda, por eso estamos convencidos que se va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear, porque a pesar de las incontables campañas de desprestigio que algunas fundaciones internacionales han montado, la energía nuclear es la única fuente lo suficientemente eficiente abundante y rápidamente escalable para hacerle frente al desarrollo de nuestra civilización”.

Luego, el mandatario completó: “Después de décadas de declive, la energía nuclear tendrá su retorno triunfal y nosotros no solo no nos vamos a quedar atrás, sino que pretendemos ser pioneros. Precisamente para esta tarea he convocado al doctor Demian Reidel. Él ha sido el jefe de mi consejo de asesores a lo largo de este año y enfocado especialmente en pensar el largo plazo. Y hoy tengo el orgullo de presentarlo como responsable del plan nuclear argentino".

Demián Reidel fue quien abrió el video oficial con el que el Gobierno dio a conocer la presentación del Plan Nuclear Argentino. “Es un plan ambicioso que marca el renacer de la energía nuclear como piedra angular del futuro energético argentino y mundial”, señaló al tomar la palabra.

Rafael Grossi, en tanto, analizó: “Es algo tan importante como la utilización de sus capacidades tecnológicas para la respuesta a problemas concretos que tienen que ver con la producción de energía”. “Estamos asistiendo a un momento internacional en el que hay un retorno muy claro a la utilización de la energía nuclear como una fuente de energía limpia, despachable y confiable”, agregó.

Semanas atrás, durante su discurso al cumplir el primer año al frente del Gobierno, Milei había anticipado que era inminente el lanzamiento de este plan que permitirá el desarrollo de otras áreas tecnológicas como la Inteligencia Artificial (IA).

“Nosotros tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra, y recurso humano de calidad. No por nada somos el país con más cantidad de unicornio per cápita de la región”, dijo el jefe de Estado. Por este motivo, consideró que dichos “factores combinados convierten una tormenta perfecta para atraer inversiones de altísimo grado en inteligencia artificial”.

“No solo que tenemos planeado desarrollar Atucha III, sino que además estamos planeando trabajar con reactores pequeños, modulares, y que los vamos a poder exportar. En toda esta carrera tecnológica Argentina está siete años adelantado respecto al resto”, había anticipado luego en el canal de streaming Carajo.

En marzo de 2024, durante la Primera Cumbre Mundial de Energía Nuclear en Bruselas, el ex Secretario de Estrategia Nacional de Argentina, Jorge Antelo, había subrayado que Argentina, con 74 años de experiencia en el uso pacífico de la energía nuclear, ha construido un ecosistema amplio y altamente desarrollado, lo que le ha permitido posicionarse como un exportador responsable de tecnología de este tipo a diversos países en distintos continentes.

Argentina tiene una industria nuclear consolidada y opera tres centrales: Atucha I, Atucha II y Embalse, que en conjunto aportan aproximadamente el 7% de la generación eléctrica nacional. Esto resulta fundamental para diversificar la matriz energética del país y reducir la dependencia de combustibles fósiles. La empresa responsable es la estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), donde el gobierno busca que ingresen capitales privados.

En tanto, en la Central Nuclear Atucha I, la primera de América Latina, ya se iniciaron las obras para extender su vida útil por 20 años. El costo total estimado es de alrededor de USD 700 millones y se prevé que llevará unos 30 meses.

En paralelo, se continúa avanzando en las obras del pequeño reactor modular CAREM -Central Argentina de Elementos Modulares-, ubicado en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires; que servirá para generar energía eléctrica sin emitir dióxido de carbono ni otros gases de efecto invernadero, lo cual se vuelve trascendental en un contexto de transición energética. Una particularidad de CAREM es que puede integrarse con fuentes renovables, como solar o eólica, creando sistemas híbridos.

No obstante, en septiembre se encendieron las alarmas luego de que Julio González, delegado de la UOCRA Zárate, asegurara que el gobierno despidió a 260 trabajadores y que se paralizarían las obras. Pero la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), encabezada por Guido Levalle, emitió un comunicado en el que se afirma que “la obra del Reactor Modular CAREM continúa y no se ha detenido”. Además, se informó que se encuentra en una avanzada etapa de construcción y que por esa razón, los contratos asociados a tareas específicas están finalizando.

