Carla Dogliani: “La loca” protagonista del nuevo videoclip de La Mona

Juan Carlos Jimenez Ruffino volvió a apostar por un tema de la auditoría de Marcos Bainotti como en los viejos tiempos. Volvió La loca, es la nueva canción de La Mona la cual cuenta con una trágica historia de realidad social donde una madre abandona a sus hijos por problemas con las adicciones.

La encargada para darle vida a este duro personaje fue Carla Dogliani, también conocida por interpretar el divertido personaje popular de La Bicho, la esposa del Pejo.

“Me llamó el mismísmo Mandamás, yo iba manejando y no entendía nada. Me llamo a través de un amigo, me dice ´che, hay alguien que quiere hablar con vos´. Me lo pasaron y el me dice ´sos una actriz cordobesa que quiero mucho´ me temblaban las patas, obvio que dije que si a lo que sea”, narró la actriz cordobesa con respecto al momento en el que fue convocada.



En exclusiva para Cuarteteando la protagonista confesó cómo fue la experiencia de trabajar con Carlitos Jimenez. “Un hermoso, es un compañerazo, nos divertimos. Hicimos un par de tomas, que las tuvimos que hacer 80 veces, y cada vez él la hacía distinto y eso también es gracioso, tiene muy buena onda”, fueron las palabras de Carla.

El impensado salto a la fama

Carla Dogliani es una actriz, docente de teatro y gestora cultural con más de 20 años de experiencia en el ámbito nacional. Desempeñó su trabajo en diversas obras que van desde teatro clásico, experimental hasta puestas de índole comercial con realizaciones muy convocantes por todo el país. Como docente se ha desempeñado en diferentes establecimientos de la Ciudad de Córdoba y en el país, dictando seminarios de actuación.

La protagonista del nuevo video de Jiménez, tras la viralización de un audio de Whatsapp, se encontró con un repentino salto a la fama a nivel nacional. En un mensaje de voz, simulaba ser La Bicho, una esposa que buscaba a su marido, El pejo, el cual se encontraba festejando el ascenso de Talleres de Córdoba y no había regresado a la casa.

Al empezar a expandir su personaje, su creadora decidió que era digno de llevar al teatro por lo que emprendió su nuevo proyecto “La bicho, secretos de una fem feroz” presentándose en la temporada de Villa Carlos Paz. En el 2023, la actriz cordobesa recibió el premio Jerónimo por su trayectoria en el marco de los festejos por los 450 años de la ciudad de Córdoba.

Su cómico personaje rápidamente se difundió entre los usuarios de la aplicación que se preguntaban quién sería la persona detrás de este audio. Luego de considerarlo, la comediante decidió darle vida a ese personaje y con un vestuario acompañado de un cómico maquillaje, logró personificar a “La Bicho, la esposa del pejo”.

Al día de hoy, Carla apuesta tanto a La Bicho como a su propia imagen con nuevos proyectos personales y compartidos. La actriz forma parte del segmento Tomálo como quieras y de El Show de La Monada, el streaming de Cuarteteando junto a los hermanos Ninci.

Fuente: El Doce