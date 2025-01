"Se fue feliz": la sentida despedida de Chano Charpentier a Jorge Lanata

El reconocido periodista Jorge Lanata falleció a los 64 años, después de estar más de seis meses internado en el Hospital Italiano. Su muerte conmocionó al mundo del periodismo y a la sociedad argentina, que se acercaron a darle un último adiós en la Casa de la Cultura porteña, donde está siendo velado.

Chano Charpentier, cantante de Tan Bionica, se acercó al velatorio para brindarle sus respetos a la familia y despedirse del periodista. Ambos forjaron una gran amistad luego de que Lanata lo entrevistara para su ciclo radial.

El músico brindó declaraciones a la prensa previo a ingresar a la Casa de la Cultura porteña y habló sobre su íntima relación con el periodista.

“Siempre estuvo para mí. Estuvo conmigo, incluso cuando él no podía caminar, estuvo al lado mío, estaba en una silla de ruedas, y siempre iba al lado mío”, reconoció.

“Siempre me habló bien, quiso lo mejor para mí y cuando me tuvo que decir que me ponga las pilas lo hizo”, sostuvo.

Chano confesó que sintió que esta vez sería distinta a las otras internaciones que tuvo el periodista a lo largo de su vida: “La última vez que hablé con él fue antes de que lo internes, sabía que iba a ser muy complicado, no la vi bien... zafo de muchas”.

Finalmente, se mantuvo positivo ante la perdida de su amigo y reconoció que lo vio mejor durante sus últimas charlas.

“Lo que más me quedó de mi amigo es que se fue feliz, se fue enamorado, enamorado como una persona de 16 años. Estaba enamorado de sus hijas, estaba enamorado de la vida: me quedo con que mi amigo se fue feliz”, contó.

Además, adelantó cuál fue el último deseo del periodista, anunciando que estaba por sorprender a su audiencia con un cambio en sus proyectos: “Él era un distinto. Estábamos a punto de presenciar una nueva etapa, estaba a punto de reinventarse. Me dijo que quería alejarse de la política, quería hacer cosas nuevas”.

Fuente: Telefe Noticias