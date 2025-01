Alpine pierde patrocinadores, ¿Franco Colapinto podría ser la solución?

El equipo Alpine F1, enfrenta un panorama financiero complicado tras la salida de tres importantes patrocinadores. BP (British Petroleum), Castrol (lubricantes) y Kappa (marca italiana de indumentaria deportiva), no habrían renovado sus contratos con la escudería francesa para esta temporada.

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, teme que otras marcas retiren sus patrocinios, por lo que deberá moverse rápido para reemplazarlos. Por lo pronto, BP y Castrol se habrían asociado a Audi en la presente temporada con un acuerdo para el desarrollo de biocombustible.

Franco Colapinto, una salida para Alpine

Sería un buen momento para que Flavio Briatore y James Volwles, si es que verdaderamente están negociando, tomen una decisión para que Franco Colapinto pueda retornar a la Fórmula 1. Briatore nunca ocultó su interés en el piloto argentino, por el que hiciera una oferta concreta, cuyos términos no habrían conformado a Williams, y cerró la alineación de pilotos con Jack Doohan.

Doohan no es un piloto de pago (que aporte capital) y si bien ha hecho un trabajo prolijo, no ha destacado. Briatore lo sabe y le hizo un contrato sólo por las 5 primeras carreras de la temporada, donde estará observando su desempeño. Las recientes declaraciones de Briatore en los medios, dan a entender que aun tiene el ojo puesto en el piloto argentino y se ha dicho, que si bien arrancará con Doohan, podría colocar a Franco Colapinto avanzada la temporada.

Entrevistado por Sport Bild, Briatore dijo. “Sí, es cierto. Siempre estoy buscando las mejores opciones para nosotros. Pierre (Gasly) hizo un gran trabajo la temporada pasada, y estamos comenzando la nueva temporada con él y Jack (Doohan). Pero quién sabe qué pasará”.

Estas declaraciones sumadas a la inesperada salida de anunciantes, podría hacer reflexionar a Briatore sobre la conveniencia de tener en su equipo a Franco Colapinto, quien además de su talento, sumaría millones en patrocinios.

Williams no puede ofrecerle un asiento ni en 2025 ni en 2026, por los contratos de Alex Albon y Carlos Sainz. Y como reserva, Colapinto no atraerá dinero de patrocinios, ya que las empresas no pagarán por un piloto que no corre. Es incierto el motivo por el que Vowles retiene a Colapinto a menos que crea que Carlos Sainz lo dejará por un equipo de punta, o que piense en sustituir a Alex Albon, un piloto que según él ha hecho un gran trabajo, pero que lleva muchos años en la F1 sin grandes resultados.

Franco Colapinto tiene potencial y su poder de convocatoria en las redes y entre los anunciantes, lo hacen un activo muy interesante para cualquier equipo.

Aun si las negociaciones entre Alpine y Williams no se concretan, 2025 puede deparar muchas sorpresas. Por un lado varios contratos finalizarán y por el otro, el arribo en 2026 de GM-Cadillac abrirá 2 asientos más, por lo que el mercado de pilotos (Silly season) pronto se moverá.

Otro tema son los rookies, cuyo desempeño nadie puede garantizar.

Si bien hay un hermetismo total, hay muchos indicios de que Flavio Briatore y James Vowles estarían negociando por Franco Colapinto. De concretarse, Alpine tendría un talento a desarrollar, Williams se reembolsaría una buena cantidad y Colapinto podría hacer lo que más quiere, que es correr en F1.

