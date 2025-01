Confirmado: Franco Colapinto se suma a Alpine para seguir en la Fórmula 1

Franco Colapinto fue confirmado este jueves por Alpine como nuevo piloto de su escudería. Se cerró su salida de Williams y llega a la escuadra francesa como piloto reserva.

El desempeño del piloto argentino estará ligado al rendimiento del novato Jack Doohan, quien reemplaza a Esteban Ocon.

El australiano, también de 21 años, tiene aseguradas las seis primeras carreras de la temporada 2025, lo que abre la puerta para que Colapinto se gane un lugar como compañero de Pierre Gasly.

El comunicado de Alpine

"El piloto argentino Franco Colapinto, estrella emergente de la Fórmula 1, se une al equipo BWT Alpine de Fórmula 1 en un contrato de varios años. El equipo ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para asegurarse los servicios del piloto argentino de 21 años. Franco Colapinto asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2025. El equipo BWT Alpine de Fórmula 1 ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para asegurarse los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años. El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2025, sumándose así al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada".

El posteo de Colapinto tras ser confirmado como polito de Alpine

Tras ser oficializado como piloto de reserva de Alpine, Franco Colpainto publicó en las redes su foto, que se volvió viral tras la equivocación en el Gran Premio de Singapur, cuando entró a los pits de ellos y no al de Williams con el mensaje: "El destino estaba escrito @alpinef1team".

El mensaje de agradecimiento de Colapinto a Williams

A través de la cuenta de Instagram oficial de Williams, la escudería inglesa publicó las palabras de agradecimiento que dejó Colapinto al confirmarse que continuará en Alpine.

“Quiero dar las gracias a Williams Racing y a los socios del equipo, que me han apoyado desde el momento en que me uní a la academia y me dieron la oportunidad de convertirme en piloto de Fórmula 1. Hicieron realidad mi sueño y siempre estaré agradecido por ello”, comenzó Franco.

Luego, siguió: “Me gustaría dar las gracias a los mecánicos y a todos los miembros del equipo que han hecho un esfuerzo enorme para poner el coche en la pista y darme la oportunidad de sumar puntos, y a los aficionados que han sido tan comprensivos, estuvieron ahí para nosotros en los buenos y en los malos momentos; son los mejores”.

Fuente: 442