Aston Martin-Max Verstappen: escalan los rumores sobre su contratación

El Daily Mail, uno de los periódicos británicos más leídos en Reino Unido, conocido por sus artículos sensacionalistas, publicó el vieres 17 de enero que Aston Martin habría hecho una oferta de 1000 millones de libras a Max Verstappen para sumarlo al equipo y si bien el Daily suele 'tirar' bombazos en sus titulares, hay que reconocer que fue el primero que dijo que Adrian Newey iría a Aston Martin.

La fuente sería uno de los inversores que participaron de una reunión con el director comercial de Aston Martin, Jefferson Slack, quien habría dicho que Verstappen estará en la nómina de Aston Martin en 2026.

Slack, reconocido en el mundo de la gestión, ha sido representante de Michael Jordan de la NBA y de David Beckham en el Real Madrid e Italia y lleva adelante una exitosa gestión comercial en Aston Martin. Lawrence Stroll, propietario del equipo, cree que Fernando Alonso, que culmina su contrato en 2026 con 44 años, no seguirá y no escatimará en gastos para contratar al mejor piloto de la parrilla.

Jonathan McEvoy del Daily titulaba así: “Aston Martin target Max Verstappen a billon deal for Red Bull 4 time world champion to turn F1 on its head ...” (Aston Martin ficha a Max Verstaappen con un trato billonario para que el 4 veces campeón de F1 cambie de opinión...), mientras que el primer párrafo decía: “Aston Martin are telling potential sponsors that Vestappen will join them in their ambicious bid to win the F1 title, in a billon deal that would be one of the biggest in the history of Sport...”

(Aston Martin le dice a sus potenciales sponsors que Verstappen se unirá en su ambicioso apuesta de ganar el título mundial de F1 en un acuerdo billonario que sería el más grande de la historia del deporte).

Por su parte, Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta 2028 con cláusulas de salida, una de ellas, por lealtad a Helmut Marko que dice que si se va de Red Bull, él también lo hará.

Verstappen ya ha dicho en otras oportunidades que podría dejar Red Bull por el bajo rendimiento del RB20 y al verse enfrentado con la FIA por las sanciones impuestas por su comportamiento dentro y fuera de la pista.

Se sabe que Max Verstappen también ha mantenido reuniones con Toto Wolff en el parón veraniego de 2024, quien llegó a ofrecerle 150 millones de euros (100 millones más de lo que ganaba en Red Bull) además de autos de la línea de competición de Mercedes y bonus, lo que hubiera sido una mejor opción que Aston Martin, que se encontraba en un período de transición con un futuro incierto. Finalmente optó por quedarse en Red Bull otro año más y ver los resultados.

Para Max Verstappen lo que importa es ganar. En tanto le den un coche competitivo con el que pueda ganar campeonatos, no se irá, a menos que Red Bull acentúe la crisis interna producto de la salida de los ingenieros que ejercían la dirección técnica y deportiva del equipo, entre otros.

Verstappen es un piloto deseado por todos los equipos y se tomará su tiempo para elegir, simplemente, porque puede hacerlo.

Fuente: 442